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11:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Жители Волгограда увидят один из самых зрелищных звездопадов

В Волгограде будут благоприятные условия для просмотра звездопада Геминид.

Источник: Комсомольская правда

У волгоградцев есть возможность увидеть один из самых ярких и зрелищных звездопадов года. На 14 декабря придется пик активности Геминид, он случится как раз после новолуния. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Волгоградском планетарии.

Вечером в четверг будут благоприятные условия для наблюдений за звездным небом. Свет Луны мешать не будет. Специалисты рекомендуют следить за Геминидами в Волгограде и области с 22.00 14 декабря — в это время радиант будет уже высоко в небе.

В планетарии отметили, что интенсивность звездопада будет до 150 метеоров в час, так что их можно будет увидеть без специальных приборов. Радиант располагается в созвездии Близнецов. В целом период активности Геминид идет с 4 по 20 декабря.

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