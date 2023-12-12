12:11 (мск), источник: Комсомольская правда
В Воронеже синоптики рассказали, когда закончится снегопад
Метель возьмет перерыв на 14 декабря.
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Воронежские синоптики рассказали, когда может кончиться снегопад. С небольшими перерывами метель сыплет на столицу Черноземья уже почти неделю.
— Ничем порадовать вас не можем. Сильный снег будет идти и 13, и 15 декабря. В четверг, 14 декабря, предполагаем, что метель даст городу небольшую передышку. По предварительным данным, и в субботу, 16 декабря, снег будет несильным или вовсе прекратится. При этом температура и днем, и ночью не опустится ниже −9, но и не поднимется выше −1, — дали прогноз в Воронежском гидрометцентре.
Метель уже поставила транспортную систему города на грань коллапса. Два утра подряд, 11 и 12 декабря, специализированный сервис Яндекса фиксирует 10-балльные пробки. Это означает, что машины больше стоят, чем едут. Приехать на работу на общественном транспорте тоже не вариант — маршрутки переполнены. Получается, что от настоящей зимы коммунальщики отвыкли, и что-то в системе уборки города явно нужно менять.