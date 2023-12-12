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14:20 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс

Можно ли оставить за собой расчищенное парковочное место во дворе, ответили адвокаты

В зимний период автолюбителям напоминают об обязанности расчищать свое парковочное место во дворе от снега.

Источник: Смартпресс

У части автовладельцев появляется желание «застолбить» расчищенное место. В Минской городской коллегии адвокатов прокомментировали данную ситуацию, ответив на вопрос, правомерно ли занять во дворе какое-то место для своей машины. Об этом пишет sb.by.

Адвокаты отметили, что двор является «землей общего пользования». Это значит, что парковочное место не может быть предоставлено в частную собственность граждан.

«По этой причине любые барьеры, цепочки, столбики и полусферы, установленные самовольно, могут быть демонтированы сотрудниками ЖЭСа», — отметил адвокат Минской городской коллегии адвокатов Антон Гриневич.

Однако, как рассказал адвокат, в столице действуют Правила благоустройства и содержания города Минска, которые устанавливают возможность обустройства дополнительных парковочных мест во дворе за счет населения.

Вместе с тем это не означает, что парковочное место перейдет в собственность конкретного гражданина — поставить машину на оборудованный участок сможет любой водитель, подчеркнул Антон Гриневич.

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