12:06 (мск), источник: МК.RU Красноярск
Красноярцам рассказали об опасности елок и украшений для аллергиков
Врач-аллерголог и иммунолог Дарья Есаулова рассказала об этом в беседе с «Секретом фирмы».
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Жителей Красноярска и всей России предупредили о том, что в новый год может возникнуть обострение аллергии. Связано это с декорацией — мишурой, елками и игрушками. Дел в том, что на этих предметах скапливается пыль и грязь, пока они лежат в коробках. В худших случаях на них могут образоваться грибки с насекомыми.
Если вы развесили новогодние украшения, а затем у вас возникли чихание, кашель, слезотечение и другие симптомы, то дело в пыли. Чтобы этого избежать, врач порекомендовала хранить поменьше декора, а также убирать его в плотно закрывающиеся пластиковые коробки или вакуумные пакеты.
Также врач посоветовала покупать украшения с сертификатом соответствия. И лучше отдавать предпочтение натуральному декору и «холодным» гирляндам, чтобы избежать аллергии на материал изделия.