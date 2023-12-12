12:06 (мск), источник: Комсомольская правда
На границе с Литвой собралось уже 225 фур, которые не могут покинуть регион
Еще 25 грузовиков стоят на нейтральной полосе.
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В Калининградской области не улучшается ситуация с очередью из фур на литовской границе. В Чернышевском собралось уже больше 200 большегрузов. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.
«Очередь на выезд из РФ составляет 225 грузовиков, еще 25 находится на нейтральной полосе после оформления российской стороной. В направлении въезда в Калининградскую область движение свободное», — говорится в сообщении.
По данным на 9 утра 12 декабря, сотрудники таможенного поста МАПП «Чернышевское» за сутки оформили 108 большегрузов, убывших в Литву, и 70 — прибывших в Калининградскую область.