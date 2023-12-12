12:08 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Губернатор Цивилёв поздравил жителей Кузбасса с Днём Конституции
Глава региона отметил, что принципы, заложенные главным законом, — основа процветания Кемеровской области.
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв поздравил жителей региона с Днём Конституции. Его официальное обращение опубликовано на сайте администрации правительства Кемеровской области. Он отметил, что каждое слово в главном законе страны наполнено глубоким смыслом. Именно Конституция гарантирует возможности граждан России проявлять инициативу и участвовать в позитивных преобразованиях страны. Глава региона отметил, что Кемеровская область динамично развивается вместе со всей страной. Она реализует амбициозные планы, чтобы сделать Кузбасс комфортным и перспективным для жизни. «Пусть этот день объединит всех нас в стремлении жить в мире и созидании. Уважая и соблюдая нормы, закрепленные в Конституции, мы сохраним и передадим следующим поколениям наши традиционные ценности. Они будут прочной основой для дальнейшего процветания КуZбасса и всей России», — написал Сергей Цивилёв. Губернатор пожелал кузбассовцам уверенности в будущем и своих силах и новых достижений.