15:29 (мск), источник: Фонтанка
Неужели уже весна? Нет, просто зарянка выбрала Петербург
Перелетная зарянка осталась зимовать в Петербурге.
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Зарянка вообще-то вестница весны. Эта перелетная птичка возвращается в наши края после зимовки одной из самых первых. Именно её встретил на Елагином острове фотограф-натуралист Антон Кубышкин, и это не означает, что скоро весна. Фотографии публикует 12 декабря сообщество «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте».
Иногда зарянки решают не улетать на зимовку, а остаться в Петербурге. Так произошло и на этот раз, птичку не напугали даже ноябрьские морозы.
«Хотя она и предпочитает в рационе букашек, но зимой лакомится, как и синички, семечками, которые жители города любезно рассыпали у кормушки в ЦПКиО», — отмечает фотограф.
Перелетные птицы иногда остаются зимовать в Петербурге и Ленобласти. Например, все больше в городе чаек. В Ленобласти зимой живут несколько пар лебедей. А недавно в тростниковых зарослях Южного побережья Невской губы заметили большую выпь.