13:51 (мск), источник: Комсомольская правда
В Татарстане объяснили причину рассылки сообщений о температуре до −300 градусов
Это связано с техническим сбоем программы одного из операторов сотовой связи.
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В Татарстане объяснили причину рассылки сообщений о температуре до −300 градусов. Это связано с техническим сбоем программы одного из операторов сотовой связи, сообщает МЧС республики.
Накануне татарстанцы стали получать СМС-уведомления о неблагоприятных погодных условиях. Соответствующие скриншоты были опубликованы в социальных сетях. В них жителей региона предупредили, что температура воздуха опустится до −300 градусов.
При этом подобные сообщения получили не все. Некоторым горожанам сообщили о похолодании до −30 градусов.
Напомним, в Татарстане синоптики тоже предупреждали об аномально-холодной погоде 13 декабря.