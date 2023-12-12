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Главные новости 12 декабря
13:51 (мск), источник: Комсомольская правда

В Татарстане объяснили причину рассылки сообщений о температуре до −300 градусов

Это связано с техническим сбоем программы одного из операторов сотовой связи.

Сейчас в Ричмонде: -2° 0 м/с 86% 768 мм рт. ст. +5°

В Татарстане объяснили причину рассылки сообщений о температуре до −300 градусов. Это связано с техническим сбоем программы одного из операторов сотовой связи, сообщает МЧС республики.

Накануне татарстанцы стали получать СМС-уведомления о неблагоприятных погодных условиях. Соответствующие скриншоты были опубликованы в социальных сетях. В них жителей региона предупредили, что температура воздуха опустится до −300 градусов.

При этом подобные сообщения получили не все. Некоторым горожанам сообщили о похолодании до −30 градусов.

Напомним, в Татарстане синоптики тоже предупреждали об аномально-холодной погоде 13 декабря.

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