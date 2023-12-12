12:19 (мск), источник: Клопс.ru
Алиханов рассказал, когда рыбакам Филинской бухты вернут слип и построят новую парковку
Средства уже заложены в бюджет.
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Слип и новая парковка в Филинской бухте появятся в следующем году. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в комментариях на своей странице «ВКонтакте».
Один из пользователей соцсети пожаловался, что любителям рыбной ловли не хватает слипа, и его, вероятно, «вернёт уже другой губернатор». Алиханов ответил, что средства на строительство съезда и парковки в бухте заложены в бюджет на следующий год.
В Филинской бухте построят новый слип, которым не смогут воспользоваться янтарщики-нелегалы.