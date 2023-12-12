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Главные новости 12 декабря
13:44 (мск), источник: АиФ Воронеж

Из-за пробок школьники могут уйти на дистант в Воронеже

Непростая ситуация на дорогах связана со снегопадом.

В Воронеже предложили перейти на дистанционное обучение из-за вызванных снегопадом пробок, со слов депутата гордумы Константина Ашифина.

Сегодня многие сотрудники доехали до мест работы только к 11:00. Ситуацию в городе Ашифин назвал чрезвычайной.

— Коммунальные службы не могут с ней справиться. Поэтому предлагаю городской администрации и работодателям объявить дистанционный формат работы и учёбы до конца снегопадов. По крайней мере там, где это возможно.

Кроме того, большая часть офисных сотрудников может работать в дистанционном формате. Такой опыт уже показал свою эффективность во времена ковидных ограничений.

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