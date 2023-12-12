13:44 (мск), источник: АиФ Воронеж
Из-за пробок школьники могут уйти на дистант в Воронеже
Непростая ситуация на дорогах связана со снегопадом.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Воронеже предложили перейти на дистанционное обучение из-за вызванных снегопадом пробок, со слов депутата гордумы Константина Ашифина.
Сегодня многие сотрудники доехали до мест работы только к 11:00. Ситуацию в городе Ашифин назвал чрезвычайной.
— Коммунальные службы не могут с ней справиться. Поэтому предлагаю городской администрации и работодателям объявить дистанционный формат работы и учёбы до конца снегопадов. По крайней мере там, где это возможно.
Кроме того, большая часть офисных сотрудников может работать в дистанционном формате. Такой опыт уже показал свою эффективность во времена ковидных ограничений.