12:33 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Новокузнецке организуют автобусный маршрут за 1,2 млрд рублей
С потенциальным перевозчиком заключат контракт на пять лет.
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Администрация Новокузнецка запустила тендер по поиску перевозчика для автобусного маршрута № 345. На это выделено 1,2 млрд рублей. Согласно контракту, подрядчик должен будет выполнять перевозки на регулярной основе в течении пяти лет — с 1 февраля 2024 года по 31 января 2029 года. Перевозчик будет возить людей по маршруту № 345 «Абашево — Трест КМС». Стартовая цена тендера — 2 203 034 645 рублей.