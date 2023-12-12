14:53 (мск), источник: Комсомольская правда
В Казани для снижения аварийности на Миллениуме проведут ремонт покрытия
С начала года там произошло семь ДТП.
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В Казани с начала 2023 года на мосту Миллениум произошло семь ДТП. За аналогичные период 2022 года на этом месте было три столкновения, сообщает МВД по городу.
За этот период в авариях 11 человек получили телесные повреждения различной степени. Этот показатель вырос втрое. В прошлом году пострадавших насчитывалось трое.
В связи с этим в 2024 году на этом участке для профилактики ДТП власти будут ремонтировать дорожное покрытие. В настоящее время там стоят дорожные знаки «Ограничение максимальной скорости», сообщает «Бизнес Онлайн».
Отметим, мост Миллениум возвели в 2007 году. Летом 2023 года приступили к его реконструкции.
Напомним, в результате столкновения легковушки и фуры в Татарстане погиб водитель ВАЗа.