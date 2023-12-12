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Спецоперация на Украине
14:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В Казани для снижения аварийности на Миллениуме проведут ремонт покрытия

С начала года там произошло семь ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Казани с начала 2023 года на мосту Миллениум произошло семь ДТП. За аналогичные период 2022 года на этом месте было три столкновения, сообщает МВД по городу.

За этот период в авариях 11 человек получили телесные повреждения различной степени. Этот показатель вырос втрое. В прошлом году пострадавших насчитывалось трое.

В связи с этим в 2024 году на этом участке для профилактики ДТП власти будут ремонтировать дорожное покрытие. В настоящее время там стоят дорожные знаки «Ограничение максимальной скорости», сообщает «Бизнес Онлайн».

Отметим, мост Миллениум возвели в 2007 году. Летом 2023 года приступили к его реконструкции.

Напомним, в результате столкновения легковушки и фуры в Татарстане погиб водитель ВАЗа.

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