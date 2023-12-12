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15:32 (мск), источник: РАПСИ

Стартовали операции по коррекции идиопатического сколиоза за счет средств «Круга добра»

МОСКВА, 12 дек — РАПСИ. Семнадцатилетняя Катя из Краснодарского края стала одной из первых подопечных фонда, которой за счет средств «Круга добра» сделали сложнейшую хирургическую операцию по коррекции юношеского идиопатического сколиоза.

Источник: пресс-служба фонда «Круг добра»

В текущем году экспертный совет фонда «Круг добра» включил в перечень нозологий заболевание «юношеский идиопатический сколиоз» и утвердил финансирование уникального метода лечения заболевания — «Хирургическая коррекция тяжёлых сколиотических деформаций позвоночника у детей с идиопатическим сколиозом с применением технологии активной оптической трёхмерной компьютерной навигации».

«Суть уникального метода заключается как в процессе тщательного предварительного планирования хода операции с применением трёхмерного компьютерного моделирования, так и в использовании оптической трёхмерной компьютерной навигации в ходе самого хирургического вмешательства», — пояснили в фонде.

Благодаря технологии хирурги с точностью до миллиметра могут продумать каждый шаг, спланировать, где нужно установить и зафиксировать титановую конструкцию и каким образом осуществлять корригирующие манипуляции, чтобы не вызвать нарушений в работе спинного мозга. Ювелирная точность во время таких операций исключает риск развития неврологических нарушений.

«У Кати деформация приобретённая, но из-за за редкой сопутствующей генетической патологии (синдром Билса) деформация прогрессировала крайне быстро и не поддавалась консервативному лечению. В Национальном медицинском исследовательском центре детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера операция длилась почти 7 часов. Самое главное, благодаря новейшей технологии оптической трёхмерной компьютерной навигации врачи смогли за одно хирургическое вмешательство полностью исправить деформацию», — рассказали в пресс-службе фонда.

Там также отметили, что после Нового года девочка сможет вернуться к учёбе с ровной спиной и будет вести обычный образ жизни.

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