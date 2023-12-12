Стартовали операции по коррекции идиопатического сколиоза за счет средств «Круга добра»

В текущем году экспертный совет фонда «Круг добра» включил в перечень нозологий заболевание «юношеский идиопатический сколиоз» и утвердил финансирование уникального метода лечения заболевания — «Хирургическая коррекция тяжёлых сколиотических деформаций позвоночника у детей с идиопатическим сколиозом с применением технологии активной оптической трёхмерной компьютерной навигации».
«Суть уникального метода заключается как в процессе тщательного предварительного планирования хода операции с применением трёхмерного компьютерного моделирования, так и в использовании оптической трёхмерной компьютерной навигации в ходе самого хирургического вмешательства», — пояснили в фонде.
Благодаря технологии хирурги с точностью до миллиметра могут продумать каждый шаг, спланировать, где нужно установить и зафиксировать титановую конструкцию и каким образом осуществлять корригирующие манипуляции, чтобы не вызвать нарушений в работе спинного мозга. Ювелирная точность во время таких операций исключает риск развития неврологических нарушений.
«У Кати деформация приобретённая, но из-за за редкой сопутствующей генетической патологии (синдром Билса) деформация прогрессировала крайне быстро и не поддавалась консервативному лечению. В Национальном медицинском исследовательском центре детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера операция длилась почти 7 часов. Самое главное, благодаря новейшей технологии оптической трёхмерной компьютерной навигации врачи смогли за одно хирургическое вмешательство полностью исправить деформацию», — рассказали в пресс-службе фонда.
Там также отметили, что после Нового года девочка сможет вернуться к учёбе с ровной спиной и будет вести обычный образ жизни.