13:42 (мск), источник: Комсомольская правда
Воронеж может захлебнуться не только снегом, но и мусором
Из-за метели контейнеры практически во всех районах города стоят переполненными.
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Снегопад вызвал не только транспортный коллапс. Он стал причиной и другой проблемы. Практически по всему Воронежу фактически перестали работать службы, вывозящие мусор. В результате рядом с контейнером образовались огромные кучи отходов. Для ворон и других птичек — настоящий пир. Но вот для людей эта вопиющая антисанитария может обернуться весьма неприятными последствиями. Не говоря уже об эстетической стороне дела, скопление мусора в перспективе грозит увеличением грызунов, являющихся разносчиками опасных болезней.
Между тем, непонятно, когда ситуация с вывозом мусора наладится. В этом мы убедились после разговора с работником одной из управляющих компаний Воронежа — ООО «ВАТД Домостроитель». Вот что нам сказали:
— Для нас это, действительно, большая проблема. Мы можем заключать договор на вывоз мусора только с АО «Экотехнологии». Это монополист. А к работе его в условиях снегопада у нас много вопросов. Водители мусоровозов фактически отказываются проезжать во дворы. Ладно бы это невозможно было сделать в принципе, но они даже не пытаются. Мы даже на видео снимали ситуацию: машин мало, дорога позволяет проехать, а мусоровоз разворачивается и удаляется. Но ничего не можем поделать. Платим по факту: за количество вывозов мусора. Видимо, они согласны получать меньше.
В АО «Экотехнологии» мы дозвонились до приемной. Там сообщили, что сотрудника, отвечающего за контакты с прессой, у них нет. Для монополиста в сфере вывоза мусора, мягко говоря, странновато. Предложили только отправить запрос на электронную почту, на который теоретически могут ответить через 30 дней. Что в плане оперативного освещения нынешней ситуации равносильно отказу общаться со СМИ.
В мэрии, между тем, отметили, что вывоз ТКО (твердых коммунальных отходов) — целиком и полностью ответственность управляющих компаний. Таким образом, ситуация начинает напоминать замкнутый круг. А крайними в нем оказываются люди, исправно платящие за своевременный вывоз мусора.