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14:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Актер Иван Янковский развеял слухи о съемках сериала «Слово пацана» в Краснодаре

Иван Янковский сообщил, что приглашения на кастинг являются фейком.

Источник: Комсомольская правда

Актер Иван Янковский, исполнивший роль Вовы Адидаса в российском сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», развеял слухи о кастингах для съемок проекта. Он сообщил, что набор людей для второго сезона не проводится, а информация о кастингах в разных городах, в том числе и в Краснодаре, является ложной.

«Нету кастинга на второй сезон, не ведитесь. Нет у меня телеги, не ведитесь», — написал в социальных сетях популярный актер.

Янковский отметил, что сейчас идут только ранее запланированные съемки некоторых деталей восьмой серии.

Тем временем в социальных сетях появляется все больше фейковых аккаунтов актера, особенно сам Иван отметил мессенджер Telegram, поскольку там нет официального канала звезды.

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