14:34 (мск), источник: Комсомольская правда
Пожизненный педикюр и поход в бассейн: что произошло после концерта Лолиты в Тольятти 11 декабря 2023 года
Лолите подарили сертификат на пожизненный педикюр на концерте в Тольятти.
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В понедельник, 11 декабря, культурный центр «Автоград» в Тольятти заполнили поклонники творчества певицы Лолиты Милявской. Эпатажная певица успела сходить перед концертом в бассейн, а после выступления получила оригинальный подарок. Рассказываем, что произошло после концерта Лолиты в Тольятти 11 декабря 2023 года.
Странный бассейн и мужики в шубах
Певица прибыла в Автоград утром 11 декабря и из гостиницы отправилась в бассейн. Оттуда она записала видео, на котором рассказала, что бассейн в Тольятти странный из-за неудобного расположения раздевалок. Пока Лолита плавала, в помещение вошли «мужики в шапках, шубе и обуви». Они поинтересовались у нее, чистая ли в бассейне вода.
Сменила несколько нарядов
На выступлении Лолита сменила несколько смелых нарядов. В одной из пауз между песнями они скинула с себя юбку-пачку и осталась в весьма откровенном черном облегающем комбинезоне. Артистка все время общалась со своей публикой и благодарила их за эмоции.
Пожизненный педикюр
Как обычно, певицу завалили цветами и подарками. А одна тольяттинка вручила Лолите неожиданный презент — сертификат на пожизненный педикюр. Артистка поблагодарила женщину, пошутив про сертификат на кладбище и на стоматологические услуги. Позже она выложила необычный подарок в свою соцсеть.
Фанаты из Тольятти остались в восторге от концерта Лолиты и не скупились на отзывы в соцсетях.
— Были на вашем офигенном концерте в Тольятти. Низкий вам поклон за вашу отдачу и работу! Было ВАУ! Давно не получала столько позитива и эмоций! Огромное спасибо вам и, конечно, вашему коллективу! — написала поклонница Влада.