13:36 (мск), источник: Комсомольская правда
Новогодние выставки 2023−2024 в Казани: афиша, билеты, расписание
Подробная афиша новогодних выставок 2023−2024 в Казани.
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Одним из самых увлекательных способов провести время в праздники является посещение новогодних выставок 2023−2024 в Казани. Вот несколько из них, на которые точно стоит обратить внимание.
Новогодняя программа для детей на выставке «Перевернутое сафари»
Где: Галерея современного искусства.
Когда: 19, 20, 21, 22, 26, 27 декабря в 12.00 и 14.00.
Цена: 600 рублей — в эту сумму входит праздничная программа и сладкий подарок. Два сопровождающих могут пройти бесплатно с детьми.
«Перевернутое сафари» — масштабная выставка современного африканского искусства, которая собрала свыше 300 работ африканских и российских художников.
Новогодняя программа на выставке предусмотрена для младших школьников. На африканском празднике дети создадут необычную елку, разгадают загадки и создадут елочную игрушку. В конце их также ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Выставка «История детства. История детства. Куклы и игрушки
Где: Центр «Эрмитаж-Казань».
Когда: с 16 декабря по 14 января. Со вторника по четверг и по выходным — с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 11.00 до 20.00.
Цена: от 250 рублей.
С 16 декабря в Центре «Эрмитаж-Казань» откроется новогодняя выставка из собрания первого в России музея кукол. В экспозиции будут представлены свыше 400 предметов, старинных кукол и игрушек конца XIX — середины XX века производства фабрик Российской империи, Германии, Франции, США, ГДР и СССР. Каждому посетителю будет представлен аудиогид.
Новогодние программы по выставке «Александр Македонский. Путь на Восток»
Где: Центр «Эрмитаж-Казань».
Когда: с 23 декабря по 7 января.
Цена: от 250 рублей.
На выставке запланировано сразу несколько видов новогодних программ. На семейной игровой программе дети и их родители через мифы и легенды узнают о новогодних традициях разных народов Древнего мира. На интерактивной программе гости изучат новогодние традиции в Античности, а на новогодней экскурсии им расскажут о том, как праздновался Новый год в других странах, вошедших в Великую империю Александра Македонского.
Выставка «Искусство марки»
Где: выставочный зал «Манеж».
Когда: с 16 по 29 декабря и со 2 по 7 января.
Цена: 300 рублей.
На экскурсии посетители познакомятся с историей почтовых марок, увидят редкие экземпляры открыток, марок, а также живописные работы ведущих художников России В завершении для участников проведут мастер-класс по созданию старинной оптической игрушки — тауматропа.
Выставка «Новогоднее приключение игрушек в музее»
Где: Национальный музей Татарстана.
Когда: с 14 декабря по 14 января.
Цена: от 350 рублей.
Основной тематикой выставки стали игрушки — символ новогодних подарков. Экспозиция охватывает периоды с конца XIX века до конца советской эпохи. Гостям покажут разные локации с соответствующими эпохе игрушками. Организаторы отмечают, что выставка будет интересна как детям, так и взрослым.