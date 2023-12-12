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13:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Новогодние выставки 2023−2024 в Казани: афиша, билеты, расписание

Подробная афиша новогодних выставок 2023−2024 в Казани.

Источник: Комсомольская правда

Одним из самых увлекательных способов провести время в праздники является посещение новогодних выставок 2023−2024 в Казани. Вот несколько из них, на которые точно стоит обратить внимание.

Новогодняя программа для детей на выставке «Перевернутое сафари»

Где: Галерея современного искусства.

Когда: 19, 20, 21, 22, 26, 27 декабря в 12.00 и 14.00.

Цена: 600 рублей — в эту сумму входит праздничная программа и сладкий подарок. Два сопровождающих могут пройти бесплатно с детьми.

«Перевернутое сафари» — масштабная выставка современного африканского искусства, которая собрала свыше 300 работ африканских и российских художников.

Новогодняя программа на выставке предусмотрена для младших школьников. На африканском празднике дети создадут необычную елку, разгадают загадки и создадут елочную игрушку. В конце их также ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Выставка «История детства. История детства. Куклы и игрушки XIX—XX вв.еков»

Где: Центр «Эрмитаж-Казань».

Когда: с 16 декабря по 14 января. Со вторника по четверг и по выходным — с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 11.00 до 20.00.

Цена: от 250 рублей.

С 16 декабря в Центре «Эрмитаж-Казань» откроется новогодняя выставка из собрания первого в России музея кукол. В экспозиции будут представлены свыше 400 предметов, старинных кукол и игрушек конца XIX — середины XX века производства фабрик Российской империи, Германии, Франции, США, ГДР и СССР. Каждому посетителю будет представлен аудиогид.

Новогодние программы по выставке «Александр Македонский. Путь на Восток»

Где: Центр «Эрмитаж-Казань».

Когда: с 23 декабря по 7 января.

Цена: от 250 рублей.

На выставке запланировано сразу несколько видов новогодних программ. На семейной игровой программе дети и их родители через мифы и легенды узнают о новогодних традициях разных народов Древнего мира. На интерактивной программе гости изучат новогодние традиции в Античности, а на новогодней экскурсии им расскажут о том, как праздновался Новый год в других странах, вошедших в Великую империю Александра Македонского.

Выставка «Искусство марки»

Где: выставочный зал «Манеж».

Когда: с 16 по 29 декабря и со 2 по 7 января.

Цена: 300 рублей.

На экскурсии посетители познакомятся с историей почтовых марок, увидят редкие экземпляры открыток, марок, а также живописные работы ведущих художников России В завершении для участников проведут мастер-класс по созданию старинной оптической игрушки — тауматропа.

Выставка «Новогоднее приключение игрушек в музее»

Где: Национальный музей Татарстана.

Когда: с 14 декабря по 14 января.

Цена: от 350 рублей.

Основной тематикой выставки стали игрушки — символ новогодних подарков. Экспозиция охватывает периоды с конца XIX века до конца советской эпохи. Гостям покажут разные локации с соответствующими эпохе игрушками. Организаторы отмечают, что выставка будет интересна как детям, так и взрослым.

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