Главное
Главные новости 12 декабря
13:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам рассказали о мошенничестве с новыми пятитысячными купюрами

В Банке России рассказали об используемой в последние месяцы мошеннической схеме, связанной с обновленной 5000-рублевой банкнотой. Благодаря ей злоумышленники крадут деньги и имущество россиян как удаленно, так и офлайн, предостерегли читателей Telegram-канала регулятора.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что мошенники звонят россиянам и рассказывают им о необходимости проверить подлинность наличных, в том числе новых пятитысячных банкнот. Для этого предлагается установить на телефон приложение «Банкноты Банка России». Такой сервис действительно существует, но обманщики высылают своим жертвам ссылку на фальшивую программу, визуально похожую на официальную.

«После установки приложения мошенники получают удаленный доступ к телефону жертвы и, соответственно, к банковским приложениям и счетам», — объяснили в ЦБ.

Другим вариантом мошенничества с купюрами номиналом в пять тысяч рублей там назвали работу аферистов под видом работников социальных служб, которые «ходят по квартирам и убеждают жильцов обменивать старые банкноты номиналом 5000 рублей на “новые”», вручая доверчивым гражданам фальшивки.

Ранее россиянам в очередной раз напомнили, что сотрудники Банка России не взаимодействуют с частными лицами, поскольку их клиентами «являются банки Российской Федерации». «С физическими и юридическими лицами, которые обслуживаются в конкретных финансовых учреждениях, никаких коммуникаций и контактов у Центробанка нет», — рассказал «Ленте.ру» эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США назвали визит Зеленского позорным фарсом
На Украине согласились попрыгать и сплясать ради членства в Евросоюзе
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЦБ