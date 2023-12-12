14:32 (мск), источник: Комсомольская правда
В мороз и гололед инспектор спасет: кто и как помогает водителям на свердловских трассах
Госавтоинспекция помогает водителям на свердловских трассах.
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Погода в Свердловской области, порой, становится экстремальной. Она подкидывает как водителям, так и пешеходам неприятности в виде заснеженных дорог и гололеда. В любую минуту сотрудники Госавтоинспекции готовы оказать помощь участникам дорожного движения на свердловских трассах.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
При любой опасности, вызванной непогодой, Госавтоинспекция Свердловской области выпускает предупреждения для водителей и пешеходов. В случаях, когда особенно высока вероятность ДТП на дорогах, трассы и вовсе перекрывают.
В такое время экипажам приходится работать в усиленном режиме. Так, например, было 29 ноября. Ледяной дождь и прочие «сюрпризы» погоды вызвали на дорогах коллапс. Инспекторам пришлось перекрывать ряд участков на междугородних направлениях. Тогда ограничения ввели в Березовском районе ЕКАДа (с 18 по 26 километры) в обе стороны, а также на трассе «Екатеринбург — Реж-Алапаевск» с 15 по 47 километр в обоих направлениях.
Сотрудники свердловской Госавтоинспекции за эти сутки зафиксировали 137 ДТП. В семи авариях были пострадавшие.
— В результате массовых ДТП 18 человек получили травмы, еще 4 погибли, в том числе 1 ребенок. Участникам дорожного движения следует учитывать сложные погодные условия и беречь себя от неприятностей, -рассказывала Госавтоинспекция о печальных последствиях ледяного дождя, обрушившегося на Средний Урал в конце ноября. — В целях контроля за состоянием трасс, инспекторы обследовали 1821 километров улично-дорожной сети. Было выявлено 119 недостатков. Владельцам дорог выдано 64 рекомендации, возбуждено 8 административных производств по статье 12.34 КоАП РФ за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения в части содержания автодорог.
Один из случаев помощи на дороге произошел в ночь с 10 на 11 декабря. На Серовском тракте сотрудники Госавтоинспекции увидели легковой авто на обочине, у которого был включен аварийный сигнал. Как оказалось, у машины отказал двигатель.
Тогда сотрудники Госавтоинспекции Иван Шилков и Вадим Козлов отбуксировали легковушку Lada до технического центра. А замерзавшую семью разместили в гостинице.
— Огромная благодарность сотрудникам, которые нас спасли. Они помогли получить обогрев и не оставили наш авто на трассе. Спасибо за неравнодушие и помощь, — сообщает семья пострадавших.
КОГДА ОТКАЗАЛИ В ЭВАКУАТОРЕ.
Напряженная работа для сотрудников свердловской Госавтоинспекции началась с начала 2023 года. В январе на Средний Урал обрушились аномально низкие температуры. Для автомобилистов это стало проблемой. Ведь в условиях низких температур механизмы транспортных средств часто дают сбой.
Так, в Краснотурьинске инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции капитан полиции Игорь Симонов и лейтенант полиции Сергей Бахмутов дважды помогли автомобилистам и пассажирам.
— Инспекторы ДПС на 46 километре трассы обратили внимание на стоящий на обочине автомобиль ВАЗ-21150. В нем находилась семейная пара с ребенком. Мужчина рассказал подъехавшим инспекторам, что их семья возвращалась из Серова в Волчанск, — поясняла свердловская Госавтоинспекция.
Автомобиль заглох, а населенные пункты были далеко. Запустить мотор самостоятельно водитель не мог. В итоге семья начала замерзать в салоне отечественной легковушки. Тогда экипаж ДПС решил отбуксировать автомобиль семьи в Волчанск.
В тот же день инспекторам вновь пришлось выручать автомобилистов из беды. На этот раз заложниками низкой температуры стала семья с девочками-подростками на Серовском тракте.
— Водитель рассказал, что возвращался домой в Краснотурьинск из Екатеринбурга, где встречал на железнодорожном вокзале жену и дочек. В пути их автомобиль Lada сломался. Они пытались вызвать эвакуатор, но водитель спецтехники отказался приехать, — сообщала областная Госавтоинспекция.
Вызволять людей на отечественной легковушке из беды пришлось тому же самому экипажу ДПС. Он отбуксировал Lada прямиком до Краснотурьинска. Капитану полиции Игорю Симонову и лейтенанту Сергею Бахмутову выразили признательность и благодарность за помощь на дороге.
В Свердловской области служат на благо водителей и аварийные комиссары. Они готовы прийти на помощь водителям в случае поломки автомобиля. Они выставят предупредительные знаки, чтобы другим участникам движения было безопасно в дороге.
ВЫРУЧИЛИ 44 ПАССАЖИРОВ.
Еще один случай спасения пассажиров произошел 9 января. Сотрудники полиции из верхнепышминского подразделения ДПС помогли 44 пассажирам междугороднего автобуса. Он ехал по маршруту Краснотурьинск — Екатеринбург. Правда, тридцатиградусный мороз вывел из строя его тормозную систему.
— Лейтенанты полиции Юрий Бурнатов и Марат Искандаров незамедлительно доложили о случившейся поломке автобуса в дежурную часть. Среди пассажиров было четверо несовершеннолетних, трое граждан с ограниченными возможностями здоровья, а также беременная женщина, — сообщала свердловская Госавтоинспекция.
Сотрудники ГИБДД начали останавливать попутные автомобили, чтобы посадить в них пассажиров сломавшегося автобуса. Вся операция заняла около 15 минут. В итоге люди благополучно уехали в Екатеринбург.
ДОВЕЗУТ В РОДДОМ И ВСТРЕТЯТ.
Но дорожно-патрульная служба оказывает помощь далеко не только тем, кто попадает в беду на морозной трассе. Например, 24 ноября капитаны полиции Михаил Лопатин и Александр Михин, а также старший лейтенант Александр Иркабаев стали практически крестными отцами.
В Екатеринбурге к ним обратился водитель автомобиля Toyota RAV4, который рассказал, что срочно везет супругу в роддом. Правда, пробки нарушили планы молодой семьи и до перинатального центра быстро доехать не удавалось. Под вой сирен и блеск проблесковых маячков маму повезли в роддом по самому короткому пути.
— Убедившись, что роженице ничего не угрожает, представители МВД продолжили несение службы на маршруте патрулирования. Через несколько часов на свет появился мальчик по имени Марк весом три килограмма 42 грамма, — сообщила областная Госавтоинспекция.
По традиции, экипаж пришел на выписку мамы и новорожденного. Полицейские вручили счастливой маме букет роз, а также светоотражающие сувениры. Сами же родители поблагодарили их за экстренную и оперативную помощь.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ АВТО СЛОМАЛСЯ В ПУТИ?
Перед дальней дорогой следует убедиться в правильной работе аккумулятора и двигателя. Позаботьтесь о теплоизоляции кузова, а также капота. В багажнике нужно иметь покрывала для окон, пленку из полиэтилена, стеганые одеяла, теплую одежду, термос с горячим чаем.
Если вы не можете продолжить движение и устранить поломку самостоятельно, сообщите об этом экстренным службам по номеру 112.
Ожидайте помощи и расскажите близким о проблемах с транспортным средством;
Завесьте окна стегаными одеялами или пледами. Для этих целей подойдет и полиэтиленовая пленка;
Еще один вариант утепления салона — газеты. Ими можно завесить окна и заделать щели. Выбирайте обычные, не глянцевые страницы. Правда, стоит помнить, что утепленный таким способом салон будет плохо вентилироваться.
Сотрудники свердловской Госавтоинспекции в любой момент готовы оказать всестороннюю помощь водителям на дороге. Обращайтесь к представителям ГИБДД, если вы не можете продолжить движение в сильный мороз.
ВНИМАНИЕ, ОБЩЕСТВЕННИКИ!
На помощь замерзающим автомобилистам приходят и волонеры. Бывает, что справиться с проблемой на пути невозможно в одиночку. Активисты помогут водителям, которые остались без топлива или с разряженным аккумулятором. Выручают добровольцы и тех, кто встрял в снег. Такую помощь волонтеры оказывают безвозмездно.
Подобные организации можно найти в социальных сетях. Они существуют с 2012 года и покрывают почти все города России. В случае надобности, волонтеры быстро отреагируют на заявку. Чаще всего обращаться к ним можно на «горячую линию», либо напрямую в социальных сетях.
В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».