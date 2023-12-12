14:14 (мск), источник: АиФ Калининград
Сын сенатора Ярошука начал срочную службу в Калининградской области
На днях молодой человек принял Воинскую присягу.
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Сын калининградского сенатора, экс-мэра Калининграда Александра Ярошука отправился на срочную армейскую службу в воинскую часть Калининградской области.
«Мой старший сын Андрей вчера вместе с другими призывниками принял Воинскую присягу в одной из войсковых частей в Калининградской области. Клятва верно служить Родине даётся один раз и на всю жизнь. Поздравляю всех призывников, кто принял присягу. Держите данную вами клятву верности Отечеству с честью», — написал Александр Ярошук в своем Telegram-канале.