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14:14 (мск), источник: АиФ Калининград

Сын сенатора Ярошука начал срочную службу в Калининградской области

На днях молодой человек принял Воинскую присягу.

Источник: телеграм-канал

Сын калининградского сенатора, экс-мэра Калининграда Александра Ярошука отправился на срочную армейскую службу в воинскую часть Калининградской области.

«Мой старший сын Андрей вчера вместе с другими призывниками принял Воинскую присягу в одной из войсковых частей в Калининградской области. Клятва верно служить Родине даётся один раз и на всю жизнь. Поздравляю всех призывников, кто принял присягу. Держите данную вами клятву верности Отечеству с честью», — написал Александр Ярошук в своем Telegram-канале.

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