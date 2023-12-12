14:27 (мск), источник: Нижегородская правда
Стала известна причина густого желтого дыма в Дзержинске
На место выезжали сотрудники единой диспетчерской службы Дзержинска.
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Стала известна причина желтого дома на территории промзоны Дзержинска. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Днем 12 декабря жители Дзержинска заметили большое облако желтого дыма. Некоторые предположили, что на станции «Игумново» произошла разгерметизация цистерны.
В пресс-службе завода «Сибур-Нефтехим» заявили, что дым к ним никакого отношения не имеет. В ГУ МЧС Нижегородской области также информации о пожаре не поступало.
На место выехали сотрудники единой диспетчерской службы Дзержинска и выяснили, что вызов оказался ложным. Густой желтый дым образовался после топки печей на складских помещениях в районе промышленной зоны. На данный момент дыма уже нет. Туда же дополнительно выехала лаборатория МБУ «Инженерно-экологическая служба» для взятия проб воздуха.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что два человека пострадали в ДТП в Перевозском округе из-за заснеженных дорог.