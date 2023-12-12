13:41 (мск), источник: АиФ Воронеж
Скорая помощь застряла в сугробе в одном из дворов Воронежа
Это произошло утром 12 декабря.
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Карета скорой помощи застряла во дворе ЖК «Черёмушки», соответствующее видео замечено в паблике «Мой и твой Воронеж».
Автомобиль пришлось выталкивать из сугроба прохожим мужчинам. Только после этого машина смогла продолжить путь.
Горожане делятся впечатлениями о произошедшем в комментариях: «А знаете ли вы, весь парк скорой помощи всего нашего города ездит на летней резине и часто на старой, лысой. По нормам Минтранса на газели Некст пробег резины 63 тысячи километров, а у нас в Воронеже минимум 90 тысяч. И водители скорой лазят по свалкам старой резины, т.к такое расстояние, тем более по городу не пройти. Сам был в этой шкуре», сообщает мужчина.
«Северный тоже самое. У нас трактор должен был сегодня чистить, но… Сказал не приедет. И скорая тоже не могла доехать, а потом и выехать», поделилась одна из жительниц.
В мэрии утверждают, что улицы очищают, а горожанам рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте в пользу общественного. Эта мера решит проблему с пробками, по мнению властей.
Глава города попросил воронежцев отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, добавив, что в комбинатах работают профессионалы, «которые хорошо знают свое дело и очень стараются».