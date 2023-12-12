14:25 (мск), источник: Комсомольская правда
«Черное небо» накрыло несколько городов Красноярского края
В Красноярске режим неблагоприятных метеоусловий продлили до 14 декабря.
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Режим неблагоприятных метеоусловий в Красноярске продлили до 14 декабря. Об этом сообщают сотрудники Среднесибирского УГМС.
— Объявляются с 19 часов 12 декабря до 19 часов 13 декабря НМУ второй степени опасности, а с 19 часов 13 декабря до 13 часов 14 декабря — первой степени опасности, — рассказали специалисты.
Кроме того, «черное небо» накрыло и другие города края:
— В Минусинске с 19 часов 12 декабря до 07 часов 15 декабря объявляется НМУ первой степени опасности;
— В Назарове с 19 часов 12 декабря до 07 часов 14 декабря объявляется НМУ первой степени опасности;
— С 16 часов 13 декабря до 07 часов 14 декабря в Ачинске объявляется НМУ второй степени опасности, а с 19 часов 12 декабря до 16 часов 13 декабря — первой степени;
— НМУ первой степени опасности в Лесосибирске до 07 часов 14 декабря.
Напомним, что режим неблагоприятных метеоусловий второй степени опасности позволяет местным властям проводить проверки в отношении загрязнителей. Добро на внеплановые проверки должна дать краевая прокуратура.