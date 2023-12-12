14:18 (мск), источник: Комсомольская правда
Вставшие фуры, переметенные дороги и девятибалльные пробки: Мощная метель обрушилась на Нижний Новгород
Снегопад в Нижнем Новгороде продлится еще несколько дней.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В этом году декабрь оказался щедр на погодные аномалии. Сначала Нижегородская область оказалась во власти аномальных морозов — несколько дней столбики термометров не поднимались выше −20 градусов. Для Нижегородской области цифры, конечно, не рекордные, но все же нехарактерные для декабря. И вот только стоило слегка потеплеть, как новая напасть — на регион обрушился снежный шторм. Снегопад начался еще накануне и не утих до сих пор. По прогнозу синоптиков, метель будет продолжаться еще несколько дней. «Комсомолка» собрала главные последствия снегопада в Нижнем Новгороде 12 декабря 2023.
Выпадет месячная норма осадков
О приближении снежного фронта синоптики предупредили нижегородцев еще накануне. Сразу же в городе был собран оперативный штаб, а дорожные службы перешли на усиленный режим работы.
— Провели штаб с главами районов, руководителями подрядных организаций и ДУКов из-за сильных снегопадов, которые прогнозируют на этой неделе. Снег, который идёт сейчас, будет только усиливаться, — отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. — Пару часов назад прогноз по осадкам на ближайшие дни в общей сложности был порядка 30 см, сейчас смотрю — уже за 40 см. Это очень серьёзные объёмы: согласно наблюдениям последних лет — это почти месячная норма. То есть с учетом уже выпавшего снега, месячные показатели будут сильно превышены уже сейчас.
Буквально в первые же дни декабря были побиты рекорды прошлого года. По данным городской администрации, с начала декабря вывезли более 130 тысяч кубометров снега — это вдвое больше, чем за аналогичный период в 2022 году. Чтобы справиться со стихией, на дороги вышли свыше 500 единиц снегоуборочной техники и больше 3,5 тысяч дворников. Пришлось задействовать все ресурсы подрядных организаций и ДУКов.
— Ночью автопоезда несколько раз прошли основные городские магистрали во всех районах города, — пояснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода. — Они тщательно очищали проспекты Ленина и Гагарина, улицу Родионова, Сормовское шоссе, Южное шоссе, Бекетова и другие магистрали. Комбинированные дорожные машины работали на расчистке дорог и просыпке противогололедными материалам, после чего ночью подрядчики вывозили сметенный снег.
Девятибалльные пробки
Однако стоило дорожным рабочим убрать одни сугробы, как тут же наметало новые. В результате к утра 12 декабря город сковали девятибалльные пробки. По традиции, самая тяжелая ситуация сложилась на проспектах Ленина и Гагарина, встали Московское и Сормовское шоссе. Не лучше дела обстояли и в центре города.
— Снегопад в этот раз затяжной, поэтому работу мы не останавливаем: утренняя смена уже закончила один цикл расчистки и приступила к новому, — рассказали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. — Особое внимание уделяется расчистке тротуаров, остановок общественного транспорта и подходов к социальным учреждениям — школам, детским садам, больницам и поликлиникам.
В эти дни перешли на усиленный режим работы не только дворники, но и работники железной дороги. Несмотря на снегопады, поезда уходят в штатном режиме.
— В связи с обильными снегопадами в регионах Горьковской железной дороги работники магистрали усилили работу по очистке путей, пассажирских платформ, пешеходных мостов и тоннелей от снега и наледи, — рассказали в пресс-службе ГЖД. — Железнодорожники вместе с подрядными организациями производят постоянную очистку территории вокзалов и станций ото льда, посыпают платформы песком и реагентами. Для уборки и вывоза снега на Горьковской магистрали задействовано 103 единицы техники.
А вот канатная дорога уже второй день не работает совсем. Из-за сильного ветра и снегопадов ее пришлось остановить.
Снегопад заметно осложнил работу не только городским дорожным службам, но и в районах области. В частности, на трассе М-7 скопилось большое количество фур. Все они из-за сложной дорожной ситуации двигаются с минимальной скоростью, что провоцирует многочисленные пробки. Однако пока об открытии пунктов обогрева на дорогах речь не идет.
По прогнозу синоптиков, такая погода в Нижегородской области сохранится как минимум до конца недели. Поэтому улучшения дорожной ситуации ждать не стоит.