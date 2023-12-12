15:05 (мск), источник: АиФ Екатеринбург
«Спасибо, мужики!» Как крепкий мороз сплотил уральцев
Аномальные морозы: прорыв трубопровода, отключение электроэнергии, дистант и проверка на человечность.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Таких крепких морозов в декабре в Свердловской области не было давненько. Они стали испытанием на прочность для коммунальной сферы, на человечность — для жителей региона. Система проверку отчасти провалила, люди же прошли её с честью. Подробности читайте на ural.aif.ru.
«Гадали: градусник лопнет?».
В середине минувшей недели на Среднем Урале ударили морозы. Так, 7 декабря в регионе были зафиксированы рекордно низкие температуры, в Екатеринбурге это был самый холодный день с 1968 года — среднесуточная температура воздуха опустилась до −27,2 градуса, что на 19,2 градуса ниже климатической нормы.
Но это были цветочки. В последующие дни столбики термометров начали стремительно опускаться, причём на фоне области Екатеринбург стал своего рода островком тепла: здесь было −30…-32 градуса днём и до −35 ночью, тогда как в отдельных районах уличные градусники пугали уральцев своими показаниями. «Ранним утром 9 декабря взглянула на градусник и обомлела, увидев −45 градусов, — рассказывает жительница Сухого Лога Валентина Карпова. — Конечно, наш дом стоит в низине, у реки, и здесь всегда холоднее, чем, например, в центре города, но такого я ещё не видела. А следующей ночью температура и вовсе поползла к −50, но, к счастью, не достигла этой отметки. Мы всей семьёй наблюдали этот катаклизм и гадали: лопнет градусник или нет?».
А вот в Висимском заповеднике −50 градусов случились, такая температура была зафиксирована утром 7 декабря в посёлке Большие Галашки, расположенном в охранной зоне. На Шигирском озере недалеко от Кировграда было чуть теплее, −48 градусов. В связи с аномальными морозами сотрудники заповедника настоятельно просили уральцев воздержаться от прогулок по лесам до потепления, в благодарность за понимание они публиковали на страничке заказника потрясающей красоты виды зимней тайги.
А уральские учителя просили детей и их родителей воздержаться от посещения занятий. Официального распоряжения о переводе учащихся на дистант ни в Екатеринбурге, ни в городах области не было, каждое образовательное учреждение принимало решение самостоятельно. Большинство школ выбрали дистанционное обучение, но были и такие, кто огласил «свободное посещение». «У нас как раз было свободное посещение, причём не только для “началки”, но и для среднего и старшего звена, — говорит преподаватель одной из гимназий Екатеринбурга, — и это был тот ещё аттракцион. Сначала я была вынуждена проводить уроки для тех отчаянных, кто пришёл в школу, а потом дистанционно для тех, кто не рискнул выйти на мороз. Искренне завидовала коллегам из других школ, которые спокойно вели уроки дистанционно для всего класса».
Домашняя обувь — валенки.
Крепкие морозы послужили причиной серьёзной коммунальной аварии в Нижнем Тагиле. В Дзержинском районе города 8 декабря произошёл прорыв трубопровода, в результате без отопления и горячего водоснабжения оказались 89 многоквартирных и 45 частных домов, а также девять социально значимых объектов. О ходе ремонтных работ, которые велись в том числе и ночью, глава города Владислав Пинаев отчитывался в социальных сетях в режиме реального времени. Уже 9 декабря в некоторые дома начало подаваться тепло. Жители города искренне благодарили отважных ремонтников: «Ребята молодцы, проводили работы в такую морозную погоду. Живём рядом, видели, как они трудились с вечера и весь следующий день», «Спасибо, мужики, за работу!», «Снимаем шляпу и валенки, которые на сутки стали домашней обувью».
На момент подписания номера работы по устранению последствий коммунальной аварии на тепловых сетях Дзержинского района продолжались. Теплоснабжение домов восстановлено, но локальных вопросов ещё немало. «У нас есть перечень всех адресов, где имеются трудности с запуском системы, он постоянно меняется, дополняется в зависимости от ситуации. Ведётся мониторинг обращений жителей в социальных сетях, — говорит Владислав Пинаев. — Авария была серьёзная, на запуск, ремонт требуется время. Делаем всё возможное, чтобы комфортная температура вернулась в квартиры».А вот жителям Белоярского ГО, привязанным к электрическому отоплению, пришлось ходить в домашних валенках гораздо дольше — виной тому перебои с электричеством. В частности, кутались в пледы в надежде согреться жители посёлков Косулино, Рассоха, Прохладное. По информации энергоснабжающей кампании, в морозные дни жители посёлков потребляют больше электричества, чем заявлено. В итоге трансформаторы выходят из строя от перегрузок.
Для того чтобы нормализовать ситуацию, областной штаб по обеспечению безопасности электроснабжения принял решение поднять напряжение на подстанциях Глубокая, Лëтная, Гагарский до предельно допустимых уровней. Эта мера призвана решить вопрос с перебоями в Белоярском районе, возникающими в связи с аномально низкой температурой воздуха.
А в Первоуральске другая беда. Там в течение нескольких дней наблюдается проблема с вывозом мусора. Контейнерные площадки оказались переполнены, по неофициальным данным, потому, что мусоровозы не смогли своевременно выехать из-за холодов. Местные жители обратили внимание главы города Игоря Кобца на проблему.
«Заходите погреться!».
Подобные объявления в морозные дни стали появляться на киосках, расположенных на остановочных комплексах Екатеринбурга. И это при том, что в обычные, менее холодные дни торговцы гоняют праздно заходящих почём зря.
Лютая стужа вообще обострила у уральцев чувство взаимопомощи. Особенно очевидно это на дорогах. Социальные сети изобилуют благодарностями автолюбителей по отношению к неравнодушным землякам. «На термометре −42 градуса, — пишет, например, Надежда Теплова из Талицы. — Утром, возвращаясь с ночного дежурства, на трассе у моей старенькой машинки спустило сразу два колеса. Пришлось остановиться и ждать помощи, так как мой насос отказался работать в такой холод. В скором времени подъехал патруль ДПС. Накачали колёса, а также сопроводили меня до ближайшей шиномонтажной мастерской. Хочу выразить ребятам огромную благодарность за оказанную помощь. Спасибо сотрудникам ДПС Сенцову Ю. В. и Сорокину И. С.!».
«Поздно вечером 9 декабря возвращалась с детьми из Камышлова, где мы гостили у бабушки, — рассказывает жительница Екатеринбурга Марина Авдеева. — На Тюменском тракте машина заглохла. Я даже не успела включить “аварийку”, как рядом остановились несколько машин. Мужчины деловито установили причину, устранили проблему, а тем временем супруга одного из них напоила нас с детьми горячим чаем из термоса и угостила булочками. Я попыталась узнать имена наших спасителей, но они только посмеялись: “Тс-с, никаких имён”. Поэтому через вашу газету хочу обратиться к ним: “Люди, вы человечищи! Спасибо вам!”.
Внимание друг к другу уральцы проявляли и в менее экстремальных ситуациях. «Моя старенькая мама, что называется, без спроса, отправилась в магазин, — рассказывает жительница Алапаевска Юлия Березнякова. — По пути, видимо, из-за мороза у неё подскочило давление, она присела на лавочку. На это тут же обратили внимание две девушки. Они подошли, спросили, всё ли хорошо, и, услышав о недомогании, предложили вызвать скорую. Но мама категорически отказалась, тогда девушки отвели её домой, а по пути позвонили мне. Сегодня все кому не лень ругают молодёжь, а она у нас вон какая неравнодушная!».
Ну и апофеозом взаимовыручки и человеколюбия стало, безусловно, видео, снятое свидетелем трогательной ситуации и молниеносно разлетевшееся по соцсетям. На перекрёстке улиц Бажова и Куйбышева в Екатеринбурге молодой человек не просто помог замешкавшейся старушке перейти дорогу, он перенёс женщину на руках.