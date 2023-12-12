14:24 (мск), источник: Клопс.ru
«Хочется не видеть этого»: дизайнеры оценили вывески в центре Калининграда
«Клопс» прогулялся с экспертами по Ленинскому и Мира.
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Уличная реклама нередко мозолит глаза и портит городской облик. А как обстоят дела в Калининграде? Корреспондент «Клопс» прогулялся с дизайнерами по центру и послушал их мнения. От «Европы» до парка.
Первый маршрут пролегал по проспекту Мира от Театральной улицы. Пока мы с дизайнером Василием Дриго, руководителем творческого объединения «Воля», шли к точке старта, я спросил его мнение по поводу решения властей Рыбинска в Ярославской области: там в 2021 году преобразили историческую часть, стилизовав рекламные вывески под моду XIX века.
«Для Рыбинска стилизация, я думаю, уместная: они очень туристическое место. Я не думаю, что это сработает у нас, думаю, что будет очень плохо выглядеть. Для такой идеи нужны десятки очень мощных дизайнеров, которые умеют рисовать. У нас не очень много хороших дизайнеров в городе, поэтому, скорее всего, просто всё превратится в какую-то пародию на съёмочную площадку», — довольно резко высказался Василий.
При этом есть обратный кейс, связанный со шрифтом. Городу Кунгуру в Пермском крае екатеринбургский дизайнер подарил шрифт «Ирень» со старославянскими мотивами. Спустя время абсолютно все вывески местные власти выполнили в едином стиле.
«Сделал неплохой шрифт, но он акцидентный: им нельзя набирать текст, только заголовки, и то не часто. Дизайнер, увидев повсеместное использование, заявил: “Вы что, ребята, это же ужасно”. Сейчас он борется с администрацией, которой он же и подарил шрифт, потому что администрация использует тот в качестве ковровой бомбардировки», — привёл обратный пример мой собеседник.
Прогулка началась за «Европой». Дриго обратил внимание, что помимо «советской истории» — пристроек на первом этаже, картину портят неправильно подобранные цвета и размеры символов.
От жадности очень часто делают огромные буквы, потому что кажется, что больше — это лучше.
В целом здесь не плохо, но и не хорошо. Допустим, у «Виниссимо» лучше бы сработал контраст шрифта и фона, если мы говорим про читаемость, да и у Kris's Angeles можно надпись уменьшить", — рассуждает дизайнер.
Василий подчеркнул, что не каждую рекламу можно регламентировать: «Странно диктовать, например, какому-нибудь бренду, у которого есть свой цвет, что ему пользоваться им нельзя. В отдельных случаях, наверное, это как-то обсуждается — у нас все рекламные конструкции проходят согласование. Либо второй вариант: тебе нужно писать, что вывеска временная. Это такая серая зона, в которой ты можешь держать временную вывеску сколько угодно. И сам рекламный макет регламентировать, к сожалению, не получится, потому что это зависит больше от вкусов заказчика и дизайнера. Если начнём это регламентировать, превратимся очень быстро в Северную Корею, в которой в принципе дизайнеров, наверное, не должно быть».
У стадиона «Балтика» мы увидели билборд. «Я уверен, городу не нужен такой формат. Ты получаешь в лицо рекламным проспектом только из-за того, что идёшь по улице», — считает Дриго.
Ещё один вид уличной рекламы, так называемый сити-лайт, попался у самого входа в зоопарк. По мнению дизайнера, эти табло приносят неплохую прибыль и общую картину особо не портят.
Вывески на здании ресторана «Дабл Ю» «выглядят средне»: не портят, но и не украшают улицу. Василий отметил, что такое можно увидеть и в Европе. Здания, построенные специально под магазины, бары и рестораны, всегда обвешиваются рекламой.
Дизайнер называет участок проспекта Мира от Зоологической до Комсомольской самым некрасивым: «Я всегда считал и буду считать, что тут всё плохо, какой бы ремонт ни начался. В частности, это оттого, что весь первый этаж застроен таким образом. Опять же, нет никакого ансамбля, нет никакой общей задумки или композиции — всё очень разномастно. Все пытаются привлечь внимание сильнее, чем соседи».
У кинотеатра «Заря» Дриго показал на противоположную сторону проспекта: «Тут точно такая же ситуация: реклама съедает все глаза. Регламент какой-нибудь студии Лебедева говорил бы, что надпись не может быть шире, чем оконный проём».
«Вот здесь просто непонятно что нагромоздили. Я надеюсь, декор просто забыли убрать. Есть другая проблема, которая тоже с фасадами связана — кованые ограды и лестницы. Они абсолютно разные, ведь каждый лепит, что он хочет. Это, на мой взгляд, некрасиво, наряду с вывеской изменяет общий вид фасада здания. Если оно историческое, то ты видишь, с одной стороны, какую-то попытку соответствовать историческому контексту, а с другой, эта попытка слабая, больше похожая на стилизацию, чем на что-то настоящее».
Раздражающий многих цветочный павильон у Центрального парка Василий оценил сдержанно и даже похвалил.
«Если мы сейчас попробуем чёрно-белое зрение включить, его общее очертание очень прикольное», — заключил дизайнер.
Дриго призвал обратить внимание и на постеры в оконных проёмах: «Непонятно, как это регламентировать. Только исполнением: например, нельзя клеить в раму от края до края. Но зачем, и что это может решить?» — задался вопросом Василий.
«На жаре и под палящим солнцем фотореклама начинает загибаться, заворачиваться и портит весь вид. Смотришь на это, и грустно становится. Интересная архитектура, но обшарпанный материал».
У соседней пекарни «ВДНХ» с экстерьером всё куда аккуратнее. Эксперт отмечает, что два здания образуют архитектурный ансамбль.
Слова Евгения Маслова кажутся дизайнеру несколько преувеличенными. Проблема некрасивых вывесок действительно есть. Так кто же её может решить? По мнению Василия, всю рекламу в городе должен контролировать один человек.
«Нужно, чтобы в администрации сидел дизайнер. Как главный архитектор, только дизайнер, который бы всё обсуждал на одном уровне и на дизайнерском языке с людьми, которые такие решения генерируют. Даже скорее арт-директор, который бы помогал находить достойное решение и, может быть, компромисс, который бы устроил жителей города и владельцев бизнеса», — на этом наш променад с дизайнером подошёл к концу.
От «Европы» до Дома Советов.
Второй маршрут пролегал по Ленинскому проспекту. По нему мы пошли с руководительницей студии дизайна интерьера Асией Орловой. К тому моменту улицы Калининграда уже засыпал снег. На вопрос о вывесках «под старину» у Асии другое мнение: «Это создаёт и определённую эстетику, город выглядит гораздо опрятнее».
Взгляд сразу остановился на огромной пристройке. Что здесь не так? По мнению Орловой, при реновации здания можно и нужно было договориться с владельцем правого крыльца, чтобы он сделал вход в свой магазин по аналогии с соседним. Иначе «возникает ощущение, что надстроили сарай».
Неподалёку — неоновая реклама. Такой на Ленинском предостаточно. Асия строгой оценки не даёт, делая скидку на недолговечность подобных вывесок. Другое дело, если они распространятся повсеместно: «Я понимаю — надо привлечь клиентов. Если весь город будет в таких вывесках, получится просто безобразие».
Мы шли в сторону «Плазы», Асия обратила внимание на фиолетовую вывеску в форме флакона духов: «Стоило бы повесить какой-нибудь аккуратно оформленный кругляш. Вывеска в виде бутылки, мне кажется, попросту выбивается на этом кусочке улицы».
По мнению Асии, зданию ТЦ «Меркурий» в принципе трудно вписываться в общую архитектуру улицы, а беспорядочная реклама на фасаде окончательно его «добила», особенно вывеска аптеки. Светящиеся зелёные кресты вообще стали настоящим бедствием.
«Куда ГАИ смотрит? Половина этих аптечных значков с крестиками висит рядом со светофорами и периодически ярче самого светофора, в темноте можно спутать», — возмущается дизайнер.
Асия отметила, что старые пристройки и рекламные вывески на них идут в разнобой с новой отделкой фасадов на хрущевках, которая так восхищает туристов.
«Это же даже не “макияж вульгарный девицы”, как говорил Маслов. Это просто неопрятный человек: вроде нарядился, но у него тут торчит, там торчит, а здесь помято. Все эти пристройки — с годами узаконенный факт, к сожалению, и контроля за ними нет. Их нет возможности убрать. Значит, давайте дадим какой-то формат, чтобы фасады не были непонятным конструктором, чтобы старые пристройки оформлялись в общем концепте с новым дизайном фасада».
Разглядывая арку в начале улицы Соммера, Асия вспомнила, что строительство вызвало много споров.
«Пытались повторить отчасти, наверное, вход в зоопарк. Просто хочется не видеть этого: она что тогда, в 90-е, была для меня страшной, что сейчас лучше не стала. Очень хотелось тогда дорого-богато, но было ограничение по материалам — и получилось то, что получилось. Арка может быть хороша как начало этого бульвара, если достойно пересмотреть её отделку», — считает дизайнер.
Наша прогулка завершилась на Черняховского. Асия успела оценить вывески пивных ресторанов и вейп-шопов у перекрёстка: «Я думаю, везде такая же история: разная цветовая гамма, уровни вывесок, разный размерный шаг. Много пестроты. И такое в нашем городе повсеместно: что на Ленинском проспекте, что на Мира».
В Калининградской области заставят согласовывать внешний вид вывесок, которые размещают на объектах культурного наследия.