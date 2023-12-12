14:30 (мск), источник: Комсомольская правда
Не за метр, а поштучно: Какие елки, сосны и пихты можно найти на елочных базарах Ростова
Как выглядит новогоднее дерево за 22 тысячи рублей, которую продают на обычном ростовском базаре.
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В минувшие выходные в Ростове начали работу елочные базары. Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» прошелся по ним и узнал, что в этом году продают, по какой цене, а также секреты от продавцов, чтобы новогодние красавицы постояли подольше и не осыпались.
ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ.
В этом году в Ростове действует 20 официальных елочных базаров — они есть в каждом районе города. Но торговля пока идет не лучшим образом — сказывается гололед, по которому не так много желающих идти за покупками. Например, в одной точке за два дня продали только четыре елки. Но торговцы не унывают — для них все только начинается.
На базарах елки, сосны и пихты на любой выбор и вкус, вот только… не на любой кошелек. Фишка этого сезона — цены указаны не за метраж, как это было раньше, а за штуку. С одной стороны это необычно. А с другой — не надо ничего считать. Сразу все понятно, сколько придется выложить денег из кармана.
Особой логики в калькуляции цен нет — скорее всего их поставили, исходя из красоты елки.
Самая дешевая сосна, которую удалось найти на рынке, стоит 1300 рублей. По виду она не самая лучшая, но и не сказать, что плохая. А вот цены на пихту начинаются от 7000 рублей — за эти деньги в высоту она будет около метра, но бесспорно — красивая и пушистая. При этом такие красавицы могут стоить и больше 20 000 рублей за штуку. За самую дорогую придется отдать на две тысячи больше.
Самая дорогая хвойная красавица, а точнее это пихта, которую получилось найти, стоит аж 22000 рублей. В высоту она около 3,5 метров, в ширину — более двух. Из-за своих мясистых иголочек вид у нее бесподобный. Одним словом: красавица. К сожалению, в полной мере полюбоваться этой красавицей не получилось — торговцы заботливо заставили другими деревьями.
Не забудьте и про упаковку елки в сетку — за это придется отдать 200 рублей.
Можно и существенно сэкономить — купить веточки на деревянной подставке, которые торговцы прозвали «икебана». Их цена начинается от 600 рублей, но есть и на тысячу дороже. Можно взять и просто несколько веточек — за 300 рублей.
А ПОТОРГОВАТЬСЯ?
Вообще, что касается цен, то каждый продавец отмечал, что именно у него они самые низкие. Но, на субъективный взгляд корреспондента, они были примерно одинаковые.
— Цены я бы не назвал дешевыми. Но они у нас ниже, чем у соседей. Вы сами посмотрите, — любезно сказал торговец недавно открывшейся точки. Он впервые торгует новогодними елками. Но при этом уже успел узнать от нечастых покупателей, что в прошлые года цены были значительно дешевле. Те, которые установлены сейчас, он назвал «немалыми».
Торговаться пока на рынках не получается, рано еще. Хоть сами продавцы и говорят, что у них цены фиксированные, но все же не стоит забывать, что это базар. И, чем ближе к Новому году, тем они могут быть сговорчивее и уступить какую-то часть стоимости.
Кстати, донских елок в Ростове не получилось найти — красавиц привозят за тысячи километров, из Сибири.
ЧТОБЫ ПОСТОЯЛА ПОДОЛЬШЕ.
С вопросами, как сделать так, чтобы елка постояла подольше и не осыпалась, мнения продавцов разделились. Одни посоветовали поставить деревце на первое время на балкон. Но какой тогда смысл покупать елку заранее? А потом — домой в горшок с песком и один раз полить. Другие же советовали покупать у них специальные подставки, и в них подливать периодически воду.
— Большая пихта за день может «выпить» до пол-литра воды. Елкам и соснам надо подливать воду по мере необходимости.
Кстати, по словам продавцов, больше всех будет стоять пихта. Но и цена на нее, как говорилось выше, самая большая. А уж какую именно взять домой, каждый выбирает сам.