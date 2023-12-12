Москвичи более 1 млн раз обратились к телемедицине в этом году

Онлайн-формат позволяет врачам не только наблюдать пациентов, но и обращаться за советами к своим коллегам и даже собирать консилиумы. Собянин отметил, что чаще всего москвичи обращаются за онлайн-консультациями из-за ОРВИ.
Зачастую первичный прием проходит в поликлинике или же врач приезжает к пациенту на дом. Затем, если есть такая необходимость, пациент может запросить дистанционную консультацию и получить рекомендации врача по дальнейшему лечению. Специалист может выписать электронный рецепт, а консультация будет зафиксирована в электронной медкарте. Для доступа к такой услуге необходимо установить на смартфон приложение «ЕМИАС телемедицина».
Также с помощью телемедицины можно закрыть больничный лист. Такой функцией в текущем году воспользовались 650 000 раз.
Телемедицина не только упрощает пациентам жизнь, избавляя их от необходимости посещать лишний раз медучреждения, но и не допускает перегрузки поликлиник, особенно в периоды сезонных вирусов. А с помощью функции «Удаленный помощник» специалист, находящийся рядом с пациентом, может передавать оперативные данные, в том числе данные мониторов и аппаратов, другим врачам.