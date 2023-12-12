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15:05 (мск), источник: Ведомости.Город

Москвичи более 1 млн раз обратились к телемедицине в этом году

Более 1,2 млн врачебных консультаций получили москвичи в этом году с помощью телемедицины. Об этом в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, драйвером развития телемедицины в столице стала пандемия COVID-19, когда резко появилась необходимость в удаленных консультациях с врачами. Уже в 2020 г. появился телемедицинский центр при Департаменте здравоохранения Москвы.

Источник: Reuters

Онлайн-формат позволяет врачам не только наблюдать пациентов, но и обращаться за советами к своим коллегам и даже собирать консилиумы. Собянин отметил, что чаще всего москвичи обращаются за онлайн-консультациями из-за ОРВИ.

Зачастую первичный прием проходит в поликлинике или же врач приезжает к пациенту на дом. Затем, если есть такая необходимость, пациент может запросить дистанционную консультацию и получить рекомендации врача по дальнейшему лечению. Специалист может выписать электронный рецепт, а консультация будет зафиксирована в электронной медкарте. Для доступа к такой услуге необходимо установить на смартфон приложение «ЕМИАС телемедицина».

Также с помощью телемедицины можно закрыть больничный лист. Такой функцией в текущем году воспользовались 650 000 раз.

Телемедицина не только упрощает пациентам жизнь, избавляя их от необходимости посещать лишний раз медучреждения, но и не допускает перегрузки поликлиник, особенно в периоды сезонных вирусов. А с помощью функции «Удаленный помощник» специалист, находящийся рядом с пациентом, может передавать оперативные данные, в том числе данные мониторов и аппаратов, другим врачам.

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