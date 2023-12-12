В мэрии Новосибирска опровергли обучение в три смены в одной из школ

«Обучение в МАОУ СОШ № 215 осуществляется в две смены. Учебные занятия в МАОУ СОШ № 215 начинаются не ранее 08.00 и заканчиваются не позднее 19.00. Режим занятий не противоречит требованиям СП 2.4.3648−20», — говорится в ответе мэрии.
По данным администрации города, изучение учебного предмета «Литературное чтение» во 2−4-х классах организовано с применением дистанционных образовательных технологий (3 часа в неделю — в классе, 1 час — с применением дистанционных технологий), однако перевод на дистанционное обучение литературного чтения не отражается на образовательном процессе.
Родители учеников школы № 215 ранее сообщали, что дети в начальных классах не изучают учебный предмет «Технология», его также якобы перенесли на домашнее обучение. В мэрии Новосибирска данную информацию опровергли и сообщили, что дисциплина изучается в классе без применения дистанционных образовательных технологий.
«По итогам 1-й четверти 2023−2024 учебного года качество успеваемости в начальной школе составило: во 2-х классах — 74%, в 3-х классах — 68%, в 4-х классах — 55%», — пояснили в мэрии.
В администрации добавили, что образовательная деятельность в школе организована в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в ходе проведения уроков учитываются познавательные возможности учащихся, уровень освоенного материала.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что родители недовольны качеством образования, которое получают дети в школе № 215, так как учебный процесс организован в три смены: первую, промежуточную и вторую. Из-за перегруженности классов часть уроков перенесена на домашнее обучение.