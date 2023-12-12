14:44 (мск), источник: Комсомольская правда
Жители Ростова-на-Дону начали опустошать полки с яйцами в магазинах
Повышение цен на куриные яиц в соцсетях обсуждают жители Ростова-на-Дону.
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Жители Ростова-на-Дону в преддверии праздников запасаются продуктами. В частности, люди начали активно разбирать куриные яйца, которые заметно подорожали за последнее время.
В социальных сетях люди делятся друг с другом предположениями о том, что могло повлиять на количество и стоимость яиц. Одни переживают, что к январю за десяток будут брать еще больше. Другие успокаивают земляков в надежде, что ситуация стабилизируется.
Так, например, некоторые жители Ростова-на-Дону заявили, что видели в магазинах яйца по 200 рублей. В ответ на это участники интернет-беседы удивились и рассказали, что такой цены пока не замечали, но видели при этом партии яиц по 120, 130 и 150 рублей.
Напомним, ранее стало известно, что за год средняя цена на яйца в регионе возросла почти на 47 рублей. По данным Ростовстата, в начале декабря 2023 года товар в среднем стоил 120 рублей за десяток. Примерно месяц назад ценники находились на уровне 103 рублей, а в декабре 2022 года варьировались от 64 до 75 рублей.
Сокращение количества яиц на донских прилавках и изменение цен на них уже отмечали аналитики Центробанка. Также в ситуации начали разбираться эксперты ФАС и Генеральной прокуратуры России.