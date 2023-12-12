14:51 (мск), источник: Комсомольская правда
В Ростове 86% родителей поддержали запрет использования мобильников на уроках
Среди ростовских учителей большинство высказались за запрет мобильников в школах.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Ростове подавляющее большинство родителей — 86% — поддержали запрет минпросвещения России на использование мобильных телефонов на уроках в школах. Такие данные приводит сервис SuperJob.
Причем, запрет на использование мобильников на уроках поддержали в равной степени как родители, так и педагоги.
Среди родителей за эту идею были чаще отцы — 88%. Среди матерей — 83%.
Однако предложение запретить использовать телефоны в школах поддержали в большинстве только учителя — 6 из 10 опрошенных. Среди родителей такая инициатива нашла одобрение у 3 из 10. Матери чаще выступали против.