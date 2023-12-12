14:52 (мск), источник: Комсомольская правда
Губернатор объяснил, почему не все были готовы к гололеду в Ростовской области
Василий Голубев отметил, что в Ростовской области перед гололедом могли вспомнить опыт прошлых зим.
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В некоторых территориях Ростовской области оказались не готовы к гололеду. Об этом в эфире программы «О главном» рассказал губернатор Василий Голубев.
Это декабрь. И те, кто отвечает за дороги и транспорт, должны были готовить необходимые противогололедные материалы. На оперативном совещании призвал предпринять дополнительные меры. Очевидно и понятно, что такие вещи нужно знать и предупреждать их.
Глава региона отметил, что погода еще днем ранее предполагала появление гололеда.
Напомним, гололед в понедельник спровоцировал дорожные аварии и заторы. Также из-за ледяного дождя было нарушено электроснабжение в отдельных территориях Ростова-на-Дону и Азовского района. В донской столице к полудню на скользких дорогах пострадали 80 человек, 17 из которых — дети.