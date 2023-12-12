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16:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже возник ажиотажный спрос на снегоуборочные лопаты

Горожане сметают с полок актуальный товар.

Источник: Комсомольская правда

В разгар затяжного снегопада воронежцы бросились в магазины за снегоуборочными лопатами. Причем берут по несколько штук, с запасом. Ну, или на всю семью.

С ночи в городе продолжается борьба с последствиями снегопада. На улицах работает весь штат дворников и весь автопарк снегоуборочной техники, с привлечением сторонней. По данным мэрии, на этот момент задействованы 208 машин. Но дороги все равно пока остаются заснеженными.

Учитывая неутешительный прогноз Воронежского гидрометцентра, лопаты будут популярны в городе и области еще долго.

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