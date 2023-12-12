16:17 (мск), источник: Комсомольская правда
В Воронеже возник ажиотажный спрос на снегоуборочные лопаты
Горожане сметают с полок актуальный товар.
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В разгар затяжного снегопада воронежцы бросились в магазины за снегоуборочными лопатами. Причем берут по несколько штук, с запасом. Ну, или на всю семью.
С ночи в городе продолжается борьба с последствиями снегопада. На улицах работает весь штат дворников и весь автопарк снегоуборочной техники, с привлечением сторонней. По данным мэрии, на этот момент задействованы 208 машин. Но дороги все равно пока остаются заснеженными.
Учитывая неутешительный прогноз Воронежского гидрометцентра, лопаты будут популярны в городе и области еще долго.