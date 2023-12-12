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16:26 (мск), источник: ИА Башинформ

Школьница из Уфы мечтает сыграть в хоккей с Владимиром Путиным

Школьница из Уфы мечтает сыграть в хоккей с президентом страны Владимиром Путиным. Накануне о своем желании третьеклассница Мария Веремеева написала в письме главе государства. Владимира Путина она попросила о портрете с автографом, а в будущем и о личной встрече на льду.

Источник: пресс-служба ГФИ по РБ

12 декабря — в День Конституции России подарок от президента девочке передал главный федеральный инспектор по Башкирии Алексей Касьянов.

Эльвира Веремеева, мама Марии, рассказала, что дочь отлично учится в школе, и любит играть в хоккей, занималась в известной спортивной команде «Агидель», письмо писала сама и вот, наконец, дождалась ответа.

«Мы полностью поддерживаем курс нашего президента. Его ум, сила, харизма впечатляют. Он навсегда войдет в историю страны как руководитель, принимающий волевые решения. Для меня и моих детей он пример мужества и стойкости. Он сделал очень многое, и продолжает делать огромную работу для того, чтобы нам жилось лучше и комфортнее», — сказала Эльвира Рифовна.

Семья Веремеевых воспитывает двоих детей. У Маши есть старший брат, Мирон. Мама в семье домохозяйка, а папа трудится монтажником.

Как рассказали в пресс-службе ГФИ по РБ, Алексей Касьянов пообщался с семьей, показал свой рабочий кабинет, провел экскурсию по приемной президента в Республике Башкортостан, а после пожелал Марии здоровья, благополучия и успехов в учебе.

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