Школьница из Уфы мечтает сыграть в хоккей с Владимиром Путиным

12 декабря — в День Конституции России подарок от президента девочке передал главный федеральный инспектор по Башкирии Алексей Касьянов.
Эльвира Веремеева, мама Марии, рассказала, что дочь отлично учится в школе, и любит играть в хоккей, занималась в известной спортивной команде «Агидель», письмо писала сама и вот, наконец, дождалась ответа.
«Мы полностью поддерживаем курс нашего президента. Его ум, сила, харизма впечатляют. Он навсегда войдет в историю страны как руководитель, принимающий волевые решения. Для меня и моих детей он пример мужества и стойкости. Он сделал очень многое, и продолжает делать огромную работу для того, чтобы нам жилось лучше и комфортнее», — сказала Эльвира Рифовна.
Семья Веремеевых воспитывает двоих детей. У Маши есть старший брат, Мирон. Мама в семье домохозяйка, а папа трудится монтажником.
Как рассказали в пресс-службе ГФИ по РБ, Алексей Касьянов пообщался с семьей, показал свой рабочий кабинет, провел экскурсию по приемной президента в Республике Башкортостан, а после пожелал Марии здоровья, благополучия и успехов в учебе.