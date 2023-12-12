14:59 (мск), источник: Комсомольская правда
Представление для сирот, елочные базары и магазины пиротехники. Как в Краснодаре проходит подготовка к Новому году
В Краснодаре новогодняя ярмарка заработает с 26 декабря.
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Чуть больше двух недель осталось до любимого всеми праздника — Нового года. Чтобы пора волшебства и подарков сопровождалась праздничной атмосферой, все города в России «наряжаются» в сказочные одеяния, и Краснодар не является исключением. В южной столице принято украшать улицы яркими огоньками, ставить огромные ели и проводить массовые гулянья с громкой музыкой, танцами и пением.
500 тысяч рублей на детский праздник.
В наступающем новом 2024 году администрация города решила не тратить деньги на новые украшения. В Краснодаре повесят старые гирлянды и поставят прошлогодние искусственные ели. В том числе это касается и 22-метровой красавицы на главной площади. Ее уже полностью собрали, но иллюминацию подключат только 15 декабря.
Вместо закупки украшений, в городе решили потратить деньги на праздник для детей. 22 декабря более 1000 ребят от 3 до 14 лет смогут посмотреть волшебный спектакль, лазерное шоу, поучаствовать в играх и пообщаться с главным символом наступающего года — драконом.
— Похожие мероприятия проводятся каждый год для детей, нуждающихся в особой заботе государства«, — сообщили “Комсомолке” в пресс-службе мэрии города.
Красавицы на любой вкус.
Для тех, кто в предпраздничной суете и срочных делах, забыл о главном символе Нового года, в городе открылись точки по продажам елок прямо в магазинах. В этом году купить ароматную красавицу можно там же, где вы обычно закупаетесь продуктами для оливье. В Краснодаре заработает 25 елочных базаров в зданиях торговых центров и гипермаркетов.
Живые и ароматные елки можно будет купить уже с 15 декабря в торговых центрах «Красная Площадь», «Московский», «Восточно-Кругликовский», «ОZ МОЛЛ», «СБС Мегамолл», «Центр города».
Также пихты, ели и сосны можно будет приобрести в гипермаркете «Магнит» на Лизы Чайкиной, Дзержинского, Александра Покрышкина, в поселке Березовый, на улице 40-летия Победы. В гипермаркете «О’кей» на улице Уральская, Минская, Мачуги, Крылатая. Также в «Леруа Мерлен» на улице Новороссийская и Александра Покрышкина. Кроме того, елки будут продаваться в садовом центре «Летто» на улице Уральская, Снежная, Соколова. В «Оби» на Крылатой. В «Ленте», на Западном Обходе На оптово-розничной базе «Цветы юга». В гипермаркет "Бауцентр’на улице Ростовское Шоссе и Селезнева.
Все точки по продаже елок в Краснодаре будут открыты до обеда 31 декабря.
Подарки родным и близким.
Ни один Новый год не может обойтись без подарков родным и близким. Поэтому, чтобы не запутаться в сотнях разнообразных магазинов, в Краснодаре ежегодно открывают Рождественскую ярмарку. В этом году она заработает на Пушкинской площади. На ней представят новогодние сувениры, украшения, блюда и напитки.
— Для самых маленьких посетителей откроется резиденция Деда Мороза. Ребята напишут письма с пожеланиями и опустят в почтовый ящик. Также они смогут встретиться с главными новогодними персонажами, — поделились в мэрии Краснодара.
Также для посетителей откроют гастрономическую зону, где все желающие смогут выпить горячие напитки и попробовать необычные блюда из мяса и рыбы. Все дни будет работать винный дворик и праздничная фотозона.
Ярмарка будет работать с 26 декабря по 8 января с 10:00 до 22:00.
Салюта не будет?
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время прямой линии попросил жителей Кубани отказаться от запусков салютов в новогоднюю ночь. По его словам, пока наши ребята находятся в зоне СВО, не время праздновать и лучше ограничиться бенгальскими огнями. Несмотря на решение глав не запускать салюты в крупных городах края, например, в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, местным жителям никто не запрещает отмечать праздник именно так, как хочется им.
Для безопасности людей в Краснодаре утвердили аж 54 точки, где можно купить сертифицированный товар. Очень важно, чтобы он был надлежащего качества, иначе праздничный салют может нести угрозу здоровью и стать причиной пожара.
Легальные торговые точки по продаже фейерверков.
— улица Гоголя, 151/1 (магазин «Grazy Shop»).
— улица имени Тургенева, 9 (магазин пиротехники).
— улица Уральская, 144 (магазин «Фейерверк23»).
— улица Красных Партизан, 70 (магазин «Feerverki krd»).
— улица 2-я Ямальская, 4А (магазин «Воздушный праздник»).
— улица Российская, 400/1 (магазин «Феникс»).
— улица Российская, 688 (павильон «Пиротехники»).
— улица Карасунская, 96 (магазин «Parad Fair»).
— улица Уральская, 83А (магазин «Adrenaline Show»).
— проспект имени писателя Знаменского, 7/1 (павильон «Хабсалют.рф»).
— улица Бородинская, 150/1А (магазин «Русский салют»).
— улица Уральская, 162/1 (склад-магазин).
— улица имени 40-летия Победы, 174 (павильон на парковке гипермаркета «Магнит»).
— поселок Березовый, улица Ейское шоссе, 40 (павильон на парковке гипермаркета «Магнит»).
— улица имени Александра Покрышкина, 3 (павильон на парковке гипермаркета «Магнит»).
— поселок Березовый, улица Целиноградская, 72 (магазин «Фитили.ру»).
— улица имени Фрунзе, 111 (магазин «Фейерверки»).
— улица Уральская, 83/1 (магазин «Петарда»).
— улица Васнецова, 39/1 (магазин «Праздникмастер»).
— поселок Березовый, улица Целиноградская, 2/6 (магазин «Русский салют»).
— станица Елизаветинская, улица Степная, 347 (магазин «Салют Кубани»).
— улица Школьная, 34 (павильон «Фейерверки»).
— улица имени Дзержинского, 98/5 (склад-магазин).
— улица Западный Обход, 34/2а (павильон «Фейерверки»).
— улица Таманская, 130/1 (магазин «Фейерверки»).
— улица Шоссе Нефтяников, 42 (павильон «Фейерверки» (парковка ТЦ «Сказка»).
— улица Уральская, 79 (павильон «Фейерверки» (парковка ТЦ «СБС Мегамолл»).
— улица Новороссийская, 230а (павильон «Фейерверки»).
— улица имени Тургенева, 17 (магазин «Фейерверки»).
— улица им. Артюшкова В. Д., 2А (павильон «Фейерверки» (парковка ТЦ «Московский»).
— улица Александра Покрышкина, 36 (павильон «Фейерверки» (парковка напротив входа в ГМ «Магнит»).
— улица имени Дзержинского, 100Б (павильон «Фейерверки»).
— улица имени Дзержинского, 100 (павильон «Фейерверки»).
— улица Таманская, 130/1 (магазин «Фейерверки»).
— улица Александра Покрышкина, 3 (павильон «Большой Праздник»).
— поселок Березовый, улица Ейское шоссе, 40 (павильон «Большой Праздник»).
— улица имени 40-летия Победы, 174 (павильон «Большой Праздник»).
— улица имени Тургенева, 86 (магазин «Большой Праздник»).
— улица имени Тургенева, 52/2 (павильон «Русский Фейерверк»).
— улица Бургасская, 37/4 (павильон «Русский Фейерверк»).
— улица имени Дзержинского, 98/15 (магазин «Русский Фейерверк»).
— улица Западный Обход, 29 (отдел в гипермаркете «Лента»).
— улица Восточный обход, 19 (отдел в гипермаркете «Лента»).
— улица Российская, 257 (отдел в гипермаркете «Лента»).
— улица Уральская, 98 (отдел в гипермаркете «О`кей»).
— улица Крылатая, 2 (отдел в гипермаркете «О`кей»).
— улица имени В. Н. Мачуги, 2 (отдел в гипермаркете «О`кей»).
— улица имени Дзержинского, 42 (отдел в гипермаркете «Магнит»).
— улица имени Александра Покрышкина, 3 (отдел в гипермаркете «Магнит»).
— улица имени Лизы Чайкиной, 2/1 (отдел в гипермаркете «Магнит»).
— поселок Березовый, улица Ейское шоссе, 40 (отдел в гипермаркете «Магнит»).
— улица имени 40-летия Победы, 174 (отдел в гипермаркете «Магнит АО»).