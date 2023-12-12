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15:08 (мск), источник: МК.RU Крым

В Крыму построят дорогу в объезд Алушты за 22,4 млрд рублей

В Крыму строят объездную дорогу в обход Алушты.

Источник: МК.RU Крым

Дорога пройдет через село Изобильное с выходом за городской чертой. Работы выполняет подрядчик АО «ВАД», сообщил глава РК Сергей Аксенов. По его информации, из-за сложного рельефа местности на этих участках построят также подпорные стены, две транспортные развязки, мосты и путепроводы.

Дорога протяженностью 7,8 км будет четырехполосной. На строительство потратят 22,4 млрд рублей, работы завершат к ноябрю 2024 года.

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