15:08 (мск), источник: МК.RU Крым
В Крыму построят дорогу в объезд Алушты за 22,4 млрд рублей
В Крыму строят объездную дорогу в обход Алушты.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Дорога пройдет через село Изобильное с выходом за городской чертой. Работы выполняет подрядчик АО «ВАД», сообщил глава РК Сергей Аксенов. По его информации, из-за сложного рельефа местности на этих участках построят также подпорные стены, две транспортные развязки, мосты и путепроводы.
Дорога протяженностью 7,8 км будет четырехполосной. На строительство потратят 22,4 млрд рублей, работы завершат к ноябрю 2024 года.