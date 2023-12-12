15:09 (мск), источник: Городской репортер
В Ростовской области продлили штормовое предупреждение
МЧС продлило штормовое предупреждение в донском регионе.
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Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ведомства.
Штормовое предупреждение продлили до конца суток 12 декабря и на первую половину 13 декабря.
В этот период в регионе ожидается гололед, отложение изморози и льда и сильные ветер с порывами до 18 м/c.
Ранее штормовое предупреждение было объявлено до второй половины 12 декабря.