Главное
Спецоперация на Украине
15:09 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области продлили штормовое предупреждение

МЧС продлило штормовое предупреждение в донском регионе.

Сейчас в Ричмонде: -2° 0 м/с 86% 769 мм рт. ст. +5°

Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ведомства.

Штормовое предупреждение продлили до конца суток 12 декабря и на первую половину 13 декабря.

В этот период в регионе ожидается гололед, отложение изморози и льда и сильные ветер с порывами до 18 м/c.

Ранее штормовое предупреждение было объявлено до второй половины 12 декабря.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
МЧС