15:45 (мск), источник: АиФ Омск
Как омичи будут отдыхать в новогодние праздники в 2024 году?
Разбираемся, сколько в зимних каникулах окажется нерабочих дней.
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Совсем скоро долгожданный Новый год, а сразу после него — праздничные дни, традиционный маленький отпуск. Каждый омич сам решает, чему их посвятить, но успеть хочется много чего: провести время с семьей, друзьями, заняться любимым хобби и просто отдохнуть.omsk.aif.ru разобрался, сколько выходных дней получат омичи на новогодних каникулах в 2024 году и почему два нерабочих дня — перенесут.
10 дней отдыха.
В 2024 году праздничные новогодние каникулы официально продлятся с 1 по 8 января. Правда, два дня до этого, 30 и 31 декабря, выпадают на выходные — поэтому россияне смогут отдыхать сразу 10 дней. Кроме того, согласно законодательству Российской Федерации, если нерабочий праздничный день выпадает на выходной (в данном случае, 6 и 7 января), то его обязаны перенести. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.
Так, согласно нему, с 6 января нерабочий день будет перенесён на 10 мая, а с 7 января — на 31 декабря 2024 года. Всего новогодние каникулы у омичей продлятся 10 дней — с 30 декабря по 8 января (включая выходные). Кстати, это на один день дольше, чем они были в 2023 году.