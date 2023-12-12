17:05 (мск), источник: СуперОмск
В Омской области объявлено штормовое предупреждение
Во вторник, 12 декабря 2023 года, в Обь-Иртышском УГМС объявили о продлении штормового предупреждения в Омской области.
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Как отметила начальник ведомства Наталия Криворучко, на территории Омской области продолжает господствовать арктический циклон.
По прогнозам омских синоптиков, в ночные часы 13 декабря 2023 года в регионе ожидается −33…-38°, местами до −43°, днем −19…-24°, местами до −29°.
«Вчера, 11 декабря, среднесуточная температура воздуха была на 17−24° ниже климатической нормы, и сегодня она существенно не изменится. Поэтому штормовое предупреждение по аномально холодной погоде на территории Омской области продлено по 15 декабря. С четверга морозы пойдут на спад, но среднесуточная температура воздуха еще будет оставаться ниже нормы».
На четверг, 14 декабря 2023 года Обь-Иртышское УГМС передает в Омской области на ночь −21…-26°, местами −28…-33°, в дневные часы −17…-22°, местами −27°.