Journal of Food Protection: безалкогольное крафтовое пиво опасно для здоровья

В отсутствие алкоголя или при его низком содержании в пиве создается очень благоприятная среда для размножения патогенных бактерий, вызывающих пищевые инфекции. К такому выводу пришли исследователи из Корнеллского университета (США), статья которых опубликована в Journal of Food Protection.
Ученые провели серию экспериментов, нарочно загрязнив образцы безалкогольного и низкоалкогольного пива наиболее распространенными пищевыми патогенами — кишечной палочкой, сальмонеллой и листерией. В течение двух месяцев их хранили при двух разных температурных режимах — при 4 и 14 градусах по Цельсию. В обоих случаях микробы не только выжили, но и успешно размножились.
Дело в том, что сдерживать рост опасных микробов в традиционном пиве позволяет присутствие алкоголя. Кроме того, безопасность напитка обеспечивается самим процессом его изготовления и хранения: варка пивного сусла, естественная пастеризация, фильтрация, хранение в холоде — все это не дает размножаться болезнетворным бактериям.
В свете этих данных Вегдал и ее коллеги считают, что безалкогольное и низкоалкогольное пиво нельзя считать традиционным пивом, его необходимо рассматривать как продукт питания и подходить к нему с теми же параметрами безопасности для потребителя. Чтобы снизить связанные с микробами риски, такое пиво необходимо подвергать пастеризации и фильтрации, а также добавлять в него консерванты, обладающие антисептическим действием.