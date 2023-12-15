Journal of Food Protection: безалкогольное крафтовое пиво опасно для здоровья

В свете этих данных Вегдал и ее коллеги считают, что безалкогольное и низкоалкогольное пиво нельзя считать традиционным пивом, его необходимо рассматривать как продукт питания и подходить к нему с теми же параметрами безопасности для потребителя. Чтобы снизить связанные с микробами риски, такое пиво необходимо подвергать пастеризации и фильтрации, а также добавлять в него консерванты, обладающие антисептическим действием.