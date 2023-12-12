На ВДНХ в Москве отреставрировали монумент в честь покорителей космоса

«На ВДНХ завершили реставрацию монумента в честь покорителей космоса с памятником К. Э. Циолковскому. Это объект культурного наследия федерального значения и одна из главных достопримечательностей севера Москвы», — рассказал Собянин.
Он отметил, что идея увековечить космические достижения СССР появилась после успешного запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Через год был объявлен всесоюзный конкурс на лучший обелиск. Победил проект «Народ-созидатель» — взмывающая ракета с дымовым шлейфом.
«В прошлом году мы начали его реставрацию. Особое внимание уделили горельефам с изображением покорителей космоса, надписям на стилобате и декоративным вентиляционным решёткам», — добавил мэр.