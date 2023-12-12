17:03 (мск), источник: Комсомольская правда
Новогодние спектакли 2023−2024 в Перми: афиша, билеты, расписание
Подробная афиша новогодних спектаклей 2023−2024 в Перми. Рассказываем, какие спектакли пройдут в пермских театрах и сколько стоят билеты.
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Представляем подробную афишу новогодних спектаклей 2023−2024 в театрах Перми и рассказываем об их расписании и стоимости билетов.
Новый год не за горами. А в канун Нового года всегда хочется вспомнить детство и снова почувствовать волшебство ожидания праздника. Подарить праздник детям и себе можно, если отправиться в театр. Перед новогодними праздниками пермские театры всегда ставят много зимних спектаклей. Однако билеты на новогодние спектакли в Перми разбираются заранее.
Публикуем подробную афишу новогодних спектаклей 2023−2024 в театрах Перми. Также рассказываем, сколько стоят билеты на главные новогодние спектакли и на какие театральные события перед Новым, 2024-м, годом в Перми еще можно попасть.
Пермский театр оперы и балета традиционно покажет один из самых новогодних спектаклей — балет «Щелкунчик» (6+). Однако билеты на декабрь все распроданы. Сейчас остались места только на 5, 6 и 7 января 2024. Стоимость варьируется от 6 до 12 тысяч рублей.
24 декабря 2023 в 19:00 часов в Пермском театре оперы и балета состоится «Новогодний концерт» (6+). Стоимость билетов от 2 до 6 тысяч рублей. А 26 декабря в 19:00 зрители оперного театра смогут увидеть концерт хора Parma Voices «В ожидании Рождества» (6+). Билет на этот концерт обойдется от 2500 до 3500 рублей.
В Театре-Театре 30 и 31 декабря, а также 2 января состоится мюзикл «Винил» (12+) — яркий, фееричный, рассказывающий о том, что любовь в сочетании с настоящей музыкой способна на чудеса. Спектакли состоятся 31 декабря и 2 января в 14 и в 18 часов, а 31 декабря — в 18.00. Стоимость билетов от 1700 рублей.
В Доме актера покажут спектакль «По ту сторону сказки. Новогодний кошмарик» (6+). Это спектакль для смелых детишек, которые не боятся ни темноты, ни грозы, ни домовых, ни леших. Спектакли запланированы на 30 и 31 декабря, 2, 3 и 7 января. Цена билетов составляет от 450 рублей.
Театр кукол приглашает на новогодний музыкальный праздник «Медведь, который не верил в Деда Мороза» (0+). Продолжительность спектакля — 50 минут, без антракта. Рекомендуемый возраст для посетителей от 5 лет. Билеты приобретаются на каждого зрителя независимо от возраста. Представления запланированы с 20 декабря 2023 по 8 января 2024. Билеты от 400 рублей.
С 23 декабря 2023 по 7 января 2024 театр кукол «Туки-Луки» представит новогоднюю сказку «Маленькие Йети» (0+). Рекомендуемый возраст для посетителей от 3 до 13 лет. Продолжительность спектакля 45 минут. Дети до 14 лет приглашаются в зал только в сопровождении взрослых. Стоимость билетов составит от 600 рублей.