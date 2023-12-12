Главное
Спецоперация на Украине
16:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Минтруд Воронежской области рекомендовал работодателям не штрафовать сотрудников за опоздания из-за снегопада и пробок

Метель вызвала массовые опоздания воронежцев в офисы.

Сейчас в Ричмонде: -2° 0 м/с 86% 769 мм рт. ст. +5°
Источник: Комсомольская правда

Снежный коллапс, вызванный продолжительной метелью, вызвал массовые опоздания воронежцев на работу. В связи с чем министерство труда и занятости населения Воронежской области порекомендовало работодателям региона воздержаться от применения дисциплинарных взысканий к сотрудникам. Тем более, что по прогнозам синоптиков, сильный снегопад продлится несколько дней.

— Просим работодателей региона с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и не применять дисциплинарные взыскания к свои сотрудникам, задерживающимся на рабочие места по причине плохих погодных условий, — отметили в ведомстве.

Тем не менее, чиновники напомнили воронежцам, что работники не должны злоупотреблять ситуацией, а заранее планировать свой маршрут до работы с учетом всех обстоятельств, так как трудовым кодексом не устанавливаются критерии уважительности причин опозданий.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Эдвард Мунк: Не стреляйте в художников, они умеют кричать
Военная спецоперация на Украине 12 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
занятость