16:16 (мск), источник: Комсомольская правда
Минтруд Воронежской области рекомендовал работодателям не штрафовать сотрудников за опоздания из-за снегопада и пробок
Метель вызвала массовые опоздания воронежцев в офисы.
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Снежный коллапс, вызванный продолжительной метелью, вызвал массовые опоздания воронежцев на работу. В связи с чем министерство труда и занятости населения Воронежской области порекомендовало работодателям региона воздержаться от применения дисциплинарных взысканий к сотрудникам. Тем более, что по прогнозам синоптиков, сильный снегопад продлится несколько дней.
— Просим работодателей региона с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и не применять дисциплинарные взыскания к свои сотрудникам, задерживающимся на рабочие места по причине плохих погодных условий, — отметили в ведомстве.
Тем не менее, чиновники напомнили воронежцам, что работники не должны злоупотреблять ситуацией, а заранее планировать свой маршрут до работы с учетом всех обстоятельств, так как трудовым кодексом не устанавливаются критерии уважительности причин опозданий.