16:02 (мск), источник: Нижегородская правда
Православный киот открыли на трассе М‑12 в Нижегородской области
Киот появился на месте для отдыха на 421-ом километре автодороги в Арзамасском районе.
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В Нижегородской области на трассе М-12 «Восток» открыли православный киот, посвященный иконам пресвятой Богородицы и Серафима Саровского. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».
Киот появился на месте для отдыха на 421-ом километре автодороги в Арзамасском районе. Именно эта трасса является самым быстрым путем к паломническому центру в Дивееве.
12 декабря его освятил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, а после поблагодарил всех причастных к возведению киота и вручил медали Нижегородской митрополии.
«Теперь каждый, кто остановится на этой площадке отдыха, сможет набраться сил, духовных и физических, и помолиться перед тем, как продолжить путь», — отметили в пресс-службе компании.
Напомним, 8 сентября президент России Владимир Путин приехал в Арзамас и дал официальный старт началу движения по М‑12. Трасса представляет из себя платную скоростную дорогу длиной 811 километров, соединяющую Москву и Казань. Она проходит через Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан. Благодаря ей время в пути от Москвы до Арзамаса сократится с 7 до 3,5 часов. Открыть трассу полностью планируют до конца текущего года.