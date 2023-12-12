16:13 (мск), источник: Комсомольская правда
Школьному классу в Волгограде присвоили имя Героя России Алексея Нагина
В церемонии, состоявшейся в школе № 93, приняли участие родные Алексея Нагина.
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В Волгограде в средней школе № 93 кадетскому классу присвоили имя Героя России Алексея Нагина. Церемония состоялась 12 декабря, в ней приняли участие родные бойца, погибшего в ходе специальной военной операции. Имя Алексея Нагина будет носить 7Б класс, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Волгограда.
Кадетский класс был образован в 2018 году, он имеет общевойсковую направленность. Сегодня школьникам рассказали биографию Героя России. Ученики почтили память бойца минутой молчания и возложили цветы к стенду, посвященному Алексею Нагину.
Уроженец Волгограда был кавалером трех орденов Мужества, обладателем медалей «За отвагу», «За воинскую доблесть» 2-й степени и «За защиту Крыма», а также звезд Героя ЛНР и Героя ДНР. Алексей Нагин являлся соавтором сценариев к фильмам «Солнцепек» и «Лучшие в аду». Боец ЧВК «Вагнер» с позывным «Терек» погиб 20 сентября 2022 года на Донбассе, ему был 41 год. Указом президента РФ Алексею Нагину посмертно присвоили звание Героя России.
Прощание с погибшим бойцом прошло в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Похоронили Алексея Нагина на Димитровском кладбище, где был установлен памятник Герою России.
Ранее предлагалось имя Алексея Нагина дать школе в Новом Рогачике. Известно, что в Волгограде в честь бойца назовут улицу.