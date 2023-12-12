18:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Подтвержден первый случай охоты косаток на белую акулу
Они съели только печень хищника.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В октябре 2023 года на побережье штата Виктория (Австралия) вынесло тушу белой акулы. Зоологи изучили ее и подтвердили, что хищница стала жертвой косаток, съевших ее печень. Об этом пишет ABC Radio Melbourne.
Изначально оставалось загадкой, что на самом деле случилось с акулой. Команда зоологов из Университета Дикина внимательно изучила останки. Для начала исследователи уточнили размер хищника, который составил 4,9 метра в длину. Осмотр также подтвердил наличие характерных следов от укусов между грудными плавниками: именно в это место целятся косатки во время нападения на больших рыб для поедания питательной печени.
Чтобы подтвердить теорию, эксперты взяли мазки с поверхности ран на теле белой акулы и провели их генетический анализ. В них было обнаружено большое количество ДНК, принадлежащей косаткам.
По словам зоологов, это первый подтвержденный случай охоты косаток на белых акул. Ранее было известно, что добычей служат более мелкие синие акулы и мако. Не исключено, что эти китообразные угрожают популяции белых акул, которая и так сократилась до критически низкого уровня.
Ранее охотничьи повадки косаток попали на видео.
Анна Морозова