16:14 (мск), источник: Комсомольская правда
Зимние фестивали Воронежа 2023−2024: расписание, программа
На какие фестивали сходить в декабре 2023 и январе 2024 воронежцам.
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НА КАКИЕ ФЕСТИВАЛИ СХОДИТЬ ЗИМОЙ В ВОРОНЕЖЕ.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ.
Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей открыл ежегодный Рождественский фестиваль. В преддверии новогодних и рождественских праздников творческие коллективы и солисты колледжа подготовили специальные программы-сюрпризы. В концертах прозвучит классическая и современная музыка разных эпох и стилей. Фестиваль продлится по 12 января.
14 декабря в специальной музыкальной школе состоится мастер-класс и творческая встреча с профессором, завкафедрой режиссуры музыкального театра Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Юрием Лаптевым.
20 декабря в 18.00 в библиотеке имени Никитина пройдет концерт отделения хорового дирижирования «Предчувствие Рождества». В программе классическая, духовная и джазовая музыка, произведения русских и зарубежных композиторов.
22 декабря в 18.30 в концертном зале института искусств состоится концерт оркестра русских народных инструментов музыкального колледжа имени Ростроповичей. В программе классическая музыка русских и зарубежных композиторов.
12 января в 18.00 в концертном зале института искусств пройдет концерт духового оркестра колледжа имени Ростроповичей «Звучат январские трубы». В программе классическая и современная музыка зарубежных и русских композиторов.
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МАНДЕЛЬШТАМФЕСТ.
C 15 по 17 декабря в Воронеже пройдет пятый Мандельштамфест. В этом году в программе мультижанрового культурного форума 14 событий, которые охватят поэзию во всех ее возможных проявлениях: на фестивале пройдут спектакли по поэтическим текстам и о поэтах, концерты и поэтические вечера, лекции и выставки. Отдельный блок программы традиционно будет посвящен Осипу Мандельштаму, чье имя навсегда вписано в историю Воронежа. В столицу Черноземья приедут участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Нягани и Сухума (Абхазия). В этом сезоне события Мандельштамфеста пройдет на трех площадках — в Камерном театре, арт-центре «Прогресс» и театре кукол.
Откроется фестиваль 15 декабря в 16.30 на центральной лестнице Камерного и плавно перейдет в вернисаж выставки, посвященной поэту Андрею Вознесенскому, в арт-галерее театра. В этот же вечер на сценах Камерного пройдут творческие вечера: на малой сцене выступит поэт Алла Горбунова, а на большой — Константин Райкин представит программу «Все началось с Мандельштама». В этот же день в «Прогрессе» пройдет спектакль-концерт «Кабаре Галич» с участием актрисы Яны Кузиной и музыкантов Юлии Яковлевой, Марии Александровой и Елены Филатовой.
16 декабря фестиваль проведет в Камерном Воронежский клуб поэтов (прозвучат стихотворения в исполнении авторов), лекцию, посвященную визуальным опытам Андрея Вознесенского, проект по очеркам, эссе и воспоминаниям Мандельштама «Шум времени» и пластический спектакль «Наедине с собой», созданный по мотивам стихотворений Иосифа Бродского.
16 и 17 декабря в «Прогрессе» покажут спектакль «Ольга. Запретный дневник» — о поэтессе Ольге Берггольц в исполнении актрисы Анны Геллер из Санкт-Петербурга.
17 декабря Воронежский театр кукол в рамках Магдельштамфеста покажет спектакль «Мандельштам. Воронежские тетради». В Камерном Наталья Шаинян прочитает лекцию «Театр одного поэта: феномен театральности в жизни и творчестве Марины Цветаевой». На большой сцене театра покажут спектакль Русского театра драмы имени Искандера (Сухум) «Радость вопреки всему» по поэзии Федерико Гарсии Лорки. Завершится фестиваль на малой сцене Камерного проектом «Цехъ поэтов» Няганского театра юного зрителя — молодые артисты соединяют современную электронную музыку с текстами великих поэтов Серебряного века (Ахматовой, Гумилева, Хлебникова, Мандельштама, Крученых, Цветаевой, Оцупа и Блока).
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ФЕСТИВАЛЬ ДЕНИСА МАЦУЕВА.
Под конец года в Воронеж по традиции приезжает фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений». Известный пианист привозит юных талантов выступать с собой на одной сцене, продвигая молодых музыкантов и делясь с ними своим опытом. В этом году фестиваль посвящен 150-летию Сергея Рахманинова. И он продлится в Воронежском концертном зале целых три дня.
В первый день, 18 декабря, вместе с Денисом Мацуевым и оркестром Воронежского концертного зала выступят молодые музыканты Сергей Давыдченко (фортепиано), Даниил Коган (скрипка), Мария Зайцева (виолончель), София Виланд (флейта). В программе произведения Прокофьева, Чайковского, Шумана, Борна, Бетховена.
Во второй день, 19 декабря, пройдет программа «…И классика, и джаз». В концерте традиционный джаз и джазовые импровизации на классические темы вместе с Денисом Мацуевым сыграют Андрей Иванов (контрабас), Александр Зингер (ударные), Екатерина Мочалова (домра), финалисты Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» Софья Тюрина (саксофон) и Дмитрий Мелькумов (гобой).
А в третий день, 20 декабря, в рамках фестиваля пройдет концерт лауреатов XVII Международного конкурса имени Чайковского пианистов Энджела Вонга и Валентина Малинина. В программе музыка Рахманинова: «Пляска мужчин» из оперы «Алеко», «Рапсодия на тему Паганини» для фортепиано с оркестром, соч.43, Концерт для фортепиано с оркестром № 2 до минор, соч.18.
6+
«КИНОКОТ.WINTER».
Организаторы фестиваля «КиноКот» решили сделать зимний сезон кинофорума. Правда, «КиноКот.Winter» пройдет в онлайн формате, в отличие от летнего. Члены жюри отсмотрят присланные картины в декабре, выберут победителей, а на январских каникулах работы финалистов покажут в онлайн режиме в паблике фестиваля в ВК.
— Хочется, чтобы зрители помимо традиционных зимних фильмов на новогодние праздники смотрели «молодой» кинематограф, который мы находим и продвигаем, — отметил создатель фестиваля Артем Иванов.
В программе обещают не только короткометражки, но и музыкальные клипы, игровые, документальные, анимационные и полнометражные фильмы.