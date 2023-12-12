Главное
Спецоперация на Украине
16:15 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининградской области хотят повысить плату за капремонт до 8,9 рублей за квадрат

Тариф рассчитывают увеличить с 1 июля 2024 года.

Источник: Калининград.Ru

В Калининградской области хотят повысить плату за капитальный ремонт домов до 8,9 рублей за квадратный метр. Проект закона подготовило региональное правительство. Документ опубликовали на сайте Заксобрания области.

С 1 января 2024 года до 30 июня плата за капремонт останется на прежнем уровне — 6,9 рублей за квадратный метр, а с 1 июля её планируют увеличить на два рубля.

«В 2023 году в бюджете Калининградской области предусмотрен 1,2 млрд рублей, что позволяет обеспечить установление минимального размера взноса на капитальный ремонт в меньшем размере, чем необходимый размер взноса на капитальный ремонт», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что при отсутствии финансовой поддержки из областного бюджета минимальный размер платы составил бы 15,3 рубля. «Необходимость повышения взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах обусловлена, в том числе, удорожанием стоимости строительных материалов, наличием в региональной программе капитального ремонта большого количества малоквартирных домов с высокой стоимостью капитального ремонта, построенных до 1945 года (порядка 7,5 тыс. домов), домов с общей площадью до 300 метров квадратных (порядка 4,5 тыс. домов), а также инфляционными процессами», — говорится в документе.

Законопроект сначала рассмотрят на заседании регионального Заксобрания. Если его примут, то изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.

Сейчас тариф за капремонт жилого фонда в Калининградской области составляет 6,9 рубля за квадратный метр. Последний раз плату повышали в 2020 году. В 2021-м индексацию отложили из-за сложной экономической ситуации на фоне коронавируса и с тех пор не проводили.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Структуре ПСБ разрешили построить 12-этажную гостиницу на острове Октябрьск
Экспертиза: Для строительства улицы Юбилейной в Калининграде нужно перенест
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЖКХ