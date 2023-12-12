16:15 (мск), источник: Калининград.Ru
В Калининградской области хотят повысить плату за капремонт до 8,9 рублей за квадрат
Тариф рассчитывают увеличить с 1 июля 2024 года.
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В Калининградской области хотят повысить плату за капитальный ремонт домов до 8,9 рублей за квадратный метр. Проект закона подготовило региональное правительство. Документ опубликовали на сайте Заксобрания области.
С 1 января 2024 года до 30 июня плата за капремонт останется на прежнем уровне — 6,9 рублей за квадратный метр, а с 1 июля её планируют увеличить на два рубля.
«В 2023 году в бюджете Калининградской области предусмотрен 1,2 млрд рублей, что позволяет обеспечить установление минимального размера взноса на капитальный ремонт в меньшем размере, чем необходимый размер взноса на капитальный ремонт», — говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что при отсутствии финансовой поддержки из областного бюджета минимальный размер платы составил бы 15,3 рубля. «Необходимость повышения взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах обусловлена, в том числе, удорожанием стоимости строительных материалов, наличием в региональной программе капитального ремонта большого количества малоквартирных домов с высокой стоимостью капитального ремонта, построенных до 1945 года (порядка 7,5 тыс. домов), домов с общей площадью до 300 метров квадратных (порядка 4,5 тыс. домов), а также инфляционными процессами», — говорится в документе.
Законопроект сначала рассмотрят на заседании регионального Заксобрания. Если его примут, то изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.
Сейчас тариф за капремонт жилого фонда в Калининградской области составляет 6,9 рубля за квадратный метр. Последний раз плату повышали в 2020 году. В 2021-м индексацию отложили из-за сложной экономической ситуации на фоне коронавируса и с тех пор не проводили.