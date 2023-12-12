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16:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Митрополит Крымский Тихон: церковь может помочь школе преподавать историю

По словам владыки, митрополия может всячески содействовать тому, чтобы школьники побывали и прикоснулись к святыням.

Источник: ТДС

Крымская митрополия может помочь школьникам в изучении истории, заявил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

— Мы не навязываемся, церковь отделена от государства, а школа от церкви. Но мы можем помочь в вопросах истории, так как у нас много историков, глубоко знающих и античную историю Крыма, и средневековую, и современную. Мы можем всячески содействовать тому, чтобы школьники побывали и прикоснулись к нашим святыням — и Великой Отечественной войны, и древним памятникам. Это очень важно, — сказал владыка.

Напомним, ранее митрополит Тихон предложил расширить сотрудничество между Русской православной церковью и школами в Крыму. По мнению владыки, можно, к примеру, организовать паломничество школьников в Херсонес Таврический.

11 октября Священный Синод Русской Православной Церкви освободил митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) от управления Псковской митрополией и назначил его главой Крымской митрополии. В обращении к братии и прихожанам владыка в шутку сравнил свое назначение в Крым со ссылкой на Колыму. 21 октября в Александро-Невском соборе Симферополя состоялся молебен по случаю встречи нового митрополита.

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