16:51 (мск), источник: Фонтанка
Учишься балету? Жители Петербурга противостоят снежной каше на дорогах
После снегопада на улицах Петербурга образовались лужи.
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Петербуржцы показывают чудеса координации и равновесия. Учиться балету и лавировать между лужами и грязью их заставляет снежное месиво на дорогах. Изящные пируэты жителей поймал в объектив фотограф «Фонтанки» 12 декабря на набережной канала Грибоедова.
За понедельник, 11 декабря, Петербургу насыпало столько снега, сколько выпало за всю минувшую неделю, — около 5 сантиметров. Однако красивый и белый снег начал подтаивать, и улицы оказались погребены под грязной снежной кашей.
Кто-то из горожан пытался перепрыгнуть лужи и грязь. Другие же, не жалея своих сапог и зимних ботинок, шли напролом.
Коммунальщики продолжают бороться с последствиями снегопадов и убирать улицы. Всего с начала сезона снегоплавильные и снегоприемные пункты Петербурга приняли уже 714 тысяч кубометров снега, говорят в Водоканале.