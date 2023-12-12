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Главные новости к вечеру 12 декабря
16:51 (мск), источник: Фонтанка

Учишься балету? Жители Петербурга противостоят снежной каше на дорогах

После снегопада на улицах Петербурга образовались лужи.

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Петербуржцы показывают чудеса координации и равновесия. Учиться балету и лавировать между лужами и грязью их заставляет снежное месиво на дорогах. Изящные пируэты жителей поймал в объектив фотограф «Фонтанки» 12 декабря на набережной канала Грибоедова.

За понедельник, 11 декабря, Петербургу насыпало столько снега, сколько выпало за всю минувшую неделю, — около 5 сантиметров. Однако красивый и белый снег начал подтаивать, и улицы оказались погребены под грязной снежной кашей.

Кто-то из горожан пытался перепрыгнуть лужи и грязь. Другие же, не жалея своих сапог и зимних ботинок, шли напролом.

Коммунальщики продолжают бороться с последствиями снегопадов и убирать улицы. Всего с начала сезона снегоплавильные и снегоприемные пункты Петербурга приняли уже 714 тысяч кубометров снега, говорят в Водоканале.

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